Gobernador Durazo y secretaria de Gobernación inician audiencias para la reforma electoral

Con la finalidad de conocer las opiniones y propuestas sobre temas específicos de los diferentes sectores de la sociedad para la construcción de un proyecto de Reforma Electoral, acorde a las condiciones actuales en México, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezaron los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

En este diálogo ciudadano y de elaboración de propuestas en materia electoral, en el que también estuvo presente, Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral y la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, el mandatario sonorense destacó que, bajo la visión de la Cuarta Transformación se convoca al pueblo a un nuevo pacto democrático de fondo, que marcará un antes y un después y en la vida pública de México hacia una sociedad más justa y equitativa.

"Porque esta reforma no es para los partidos, es para las y los ciudadanos mexicanos. Saludamos esta iniciativa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum; reconocemos en ella su voluntad democrática. Desde Sonora nos sumamos con entusiasmo y compromiso a los trabajos de esta comisión presidencial, participamos con vocación democrática y la voluntad de construir un régimen mejor que el que esta generación recibió", sostuvo el gobernador Durazo.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez señaló que esta comisión que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene el propósito de transformar el sistema electoral a un modelo que responda a las exigencias ciudadanas de contar con un instrumento democrático más justo, transparente, accesible y acorde a la nueva realidad política del país.

"Actualmente, hay que aclarar que no hay ninguna propuesta de iniciativa, la vamos a hacer con ustedes. Estas audiencias son parte de un proceso amplio de consulta en todos los estados y Sonora juega un papel muy importante en la elaboración de esta gran reforma", aseguró.

En el evento se contó con la importante participación de Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE)afirmó que, desde su experiencia , el INE ha sabido adaptarse a las exigencias sociales, y la vocación del instituto debe mantener como foco principal a los ciudadanos, mantener su confianza, y que la gente sea escuchada, más allá de las urnas.

En una de las ponencias a cargo de Alberto Mellado Moreno, presidente Comisariado Ejidal Desemboque y Punta Chueca, “Interculturalidad y sufragio efectivo, armonizando sistemas normativos étnicos en pueblos originarios”, propuso construir una reforma para garantizar mayor participación de los integrantes de las etnias en los congresos locales, así como acciones positivas para los pueblos originarios, a fin de armonizar los sistemas normativos étnicos con el sistema electoral mexicano.

La organización de esta audiencia en la que participan distintos actores sociales del ramo académico, legislativo, organizaciones y ciudadanía, busca contar con la participación más amplia posible sin restricciones, sin censura y con un genuino compromiso de construir de manera colectiva una Reforma Electoral para todas y todos.

Los ejes temáticos de las ponencias fueron: libertades políticas, regulación de la competencia política, libertad de difusión de ideas y opiniones; representación del pueblo; sistema de partidos; financiamiento y fiscalización de gastos de campañas, efectividad de sufragio y sistemas de votación; modelos de comunicación y propaganda política; autoridades electorales administrativas; justicia electoral; requisitos de elegibilidad e inmunidad de funcionarios elegidos por el pueblo y democracia participativa, consultas populares y revocaciones de mandato.

