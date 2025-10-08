Invierte gobierno de Américo 1,500 mdp para transformar infraestructura hidráulica de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya mencionó que de octubre del 2022 a la fecha, se han realizado importantes acciones para modernizar los servicios de agua y saneamiento en diversas zonas estratégicas de Tamaulipas con una inversión de casi 1,500 millones de pesos.

Destacó que en tres años del gobierno de Américo Villarreal Anaya se han dado pasos firmes en la transformación de la infraestructura hidráulica de Tamaulipas.

El titular de la SOP subrayó entre los trabajos más destacados están la rehabilitación y ampliación de 20 a 32 litros por segundo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en Estación Cuauhtémoc, municipio de Altamira, así como las labores dentro de las instalaciones de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) de Nuevo Laredo y la construcción de la Planta Potabilizadora de 1,500 litros por segundo para la Segunda Línea del Acueducto “Guadalupe Victoria” en su primera etapa.

“Estas obras representan una inversión estratégica que tienen el objetivo de elevar la calidad de vida de las y los tamaulipecos; no son simples estructuras, son soluciones que aseguran el acceso al agua potable y brindan un entorno más saludable,” expresó el secretario.

Agregó que, al realizar estos trabajos de modernización en este rubro, se fortalece el suministro, tratamiento y saneamiento de agua en las zonas norte, centro y sur de Tamaulipas.