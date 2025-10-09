Invierte gobierno humanista de Tamaulipas 305 millones de pesos en infraestructura social

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Comprometido con el bienestar de la población tamaulipeca, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ha destinado, de octubre de 2022 a la fecha, una inversión de 305 millones de pesos en infraestructura social.

El secretario Pedro Cepeda Anaya apuntó que se han llevado a cabo trabajos de este rubro en diversos municipios de la entidad, como estrategia integral para mejorar las condiciones de vida de las y los tamaulipecos.

Entre las acciones más destacadas, el titular de la SOP mencionó que, en Ciudad Victoria, se llevó a cabo la ampliación y remodelación de la Casa San Antonio, obras complementarias en el Parque Tamatán y la rehabilitación del Centro Cultural Tamaulipas; mientras que, en el municipio de Matamoros, la misma labor se realizó en el Centro de Convenciones “Mundo Nuevo”.

“Este tipo de inversiones son una clara muestra de la visión humanista de esta administración estatal, que refrenda su compromiso con la población más vulnerable, mejorando su calidad de vida”, expresó el funcionario.

De esta manera —dijo— el Gobierno de Tamaulipas reafirma su deber con una gestión pública transparente, eficiente y cercana a la ciudadanía