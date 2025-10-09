Sonora se ubica en el top 10 de crecimiento industrial gracias a Plan Sonora: Gobernador Durazo

Sonora se posiciona dentro de las 10 entidades con mayor aumento en su actividad industrial durante junio de 2025, con un crecimiento del 1.6 por ciento, respecto a mayo de este aÃ±o, lo anterior es resultado de la visiÃ³n y acciones estratÃ©gicas implementadas por el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o para fortalecer el desarrollo de la entidad.

El jefe del Ejecutivo estatal enfatizÃ³ que, de acuerdo con el Instituto Nacional de EstadÃ­stica y GeografÃ­a (Inegi), Sonora se posiciona en el lugar seis de las entidades del paÃ­s con mayor incremento positivo en el sector industrial del paÃ­s, que engloba rubros como la minerÃ­a, construcciÃ³n e industrias manufactureras.

"Los resultados hablan por sÃ­ solos, mantenemos un desarrollo sostenido de las principales actividades econÃ³micas del paÃ­s, al colocarse Sonora como modelo de desarrollo industrial en MÃ©xico y ubicÃ¡ndose entre los 10 estados con mayor actividad industrial", sostuvo.

Este logro ha sido impulsado por las acciones del Plan Sonora de EnergÃ­as Sostenibles implementado en la entidad, que promueve la atracciÃ³n de nuevas inversiones y la confianza para la expansiÃ³n de empresas existentes.

Entre los sectores destacados se encuentra la construcciÃ³n con 10.4 por ciento de incremento, como principal motor del crecimiento estatal; la minerÃ­a con 1.9 por ciento e industrias manufactureras con el 0.2 por ciento de aumento.

El gobernador Alfonso Durazo seÃ±alÃ³ que el dinamismo de la construcciÃ³n ha sido clave en este aÃ±o para sostener la actividad econÃ³mica del estado, promoviendo inversiones y empleo, mientras otros sectores muestran ajustes temporales.