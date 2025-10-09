Brand Studio
Sonora se ubica en el top 10 de crecimiento industrial gracias a Plan Sonora: Gobernador Durazo
Sonora se posiciona dentro de las 10 entidades con mayor aumento en su actividad industrial durante junio de 2025, con un crecimiento del 1.6 por ciento, respecto a mayo de este aÃ±o, lo anterior es resultado de la visiÃ³n y acciones estratÃ©gicas implementadas por el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o para fortalecer el desarrollo de la entidad.
El jefe del Ejecutivo estatal enfatizÃ³ que, de acuerdo con el Instituto Nacional de EstadÃstica y GeografÃa (Inegi), Sonora se posiciona en el lugar seis de las entidades del paÃs con mayor incremento positivo en el sector industrial del paÃs, que engloba rubros como la minerÃa, construcciÃ³n e industrias manufactureras.
"Los resultados hablan por sÃ solos, mantenemos un desarrollo sostenido de las principales actividades econÃ³micas del paÃs, al colocarse Sonora como modelo de desarrollo industrial en MÃ©xico y ubicÃ¡ndose entre los 10 estados con mayor actividad industrial", sostuvo.
Este logro ha sido impulsado por las acciones del Plan Sonora de EnergÃas Sostenibles implementado en la entidad, que promueve la atracciÃ³n de nuevas inversiones y la confianza para la expansiÃ³n de empresas existentes.
Entre los sectores destacados se encuentra la construcciÃ³n con 10.4 por ciento de incremento, como principal motor del crecimiento estatal; la minerÃa con 1.9 por ciento e industrias manufactureras con el 0.2 por ciento de aumento.
El gobernador Alfonso Durazo seÃ±alÃ³ que el dinamismo de la construcciÃ³n ha sido clave en este aÃ±o para sostener la actividad econÃ³mica del estado, promoviendo inversiones y empleo, mientras otros sectores muestran ajustes temporales.