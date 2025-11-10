Mejores indicadores y confianza ciudadana, logros de la Guardia Estatal, en tres años: Américo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A tres años de la creación de la Guardia Estatal los resultados son evidentes; hoy se cuenta con una corporación con mayor formación, capacitación, equipamiento y disciplina, con lo que ha ganado la confianza de la ciudadanía, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al presidir la ceremonia cívica de honores en el complejo estatal de Seguridad Pública, en el marco de la celebración del Día de la Guardia Estatal, el gobernador destacó que la presencia de la corporación se puede ver y constatar en las carreteras, en zonas urbanas y en las diferentes regiones de la entidad, "como en una labor diaria, sostenida y continua mejorando nuestros niveles de indicadores de seguridad”, sostuvo.

"Trabajamos en inteligencia, trabajamos en prevención y vemos las causas que motivan las conductas delincuenciales para tratarlas de mitigar y evitar”, dijo y añadió: “Vemos que hay resultados, resultados en los indicadores del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, pero también en indicadores que yo creo todos podemos percibir”, expresó.

“Eso habla de una medida preventiva, de inteligencia, de permanencia de nuestras Fuerzas de Seguridad y del orden, del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina Armada de México, con los que trabajamos coordinados y en unidad, para poder tener estos resultados”, agregó.

GUARDIA ESTATAL FORTALECE SUS PROCESOS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero indicó que por instrucciones del gobernador se está coadyuvando en la armonización legislativa en materia de seguridad pública con otras dependencias de la Administración Pública Estatal para actualizar el marco normativo de conformidad con el esquema federal.

Agregó que esta actualización ya inició luego de la reforma legislativa que transfirió al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública de Tamaulipas, de la Secretaría General de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública, misma que fue aprobada por el Congreso y publicada el 4 de noviembre en el Periódico Oficial del Estado.

"Este aniversario es un momento para reafirmar nuestro compromiso con la profesionalización; la Guardia Estatal continúa fortaleciendo sus procesos de formación, capacitación y certificación buscando siempre alinearse a los más altos estándares nacionales e internacionales", dijo.

Por último, agradeció el firme apoyo del gobernador y su preocupación a quienes integran la Guardia Estatal.

"Su liderazgo, reflejo de compromiso y responsabilidad, fortalece nuestra misión y dignifica el esfuerzo que diariamente realizamos en favor de Tamaulipas", expresó.

En la ceremonia se entregaron reconocimientos post mortem a las familias de los oficiales Oscar David Banda Porras, Yener González Hernández y Víctor E. Guillén García, caídos en el cumplimiento de su deber.

Asimismo se entregó un reconocimiento y estímulo económico a Jorge Patricio Ruiz Salas, autor del nuevo himno a la Guardia Estatal, además de oficios de ascenso de grado y reconocimientos por méritos académicos y deportivos, así como equipo táctico para las y los elementos de la Guardia Estatal.

Al término de los honores, se depositó una ofrenda floral y se guardó un minuto de silencio en el Memorial de la Guardia Estatal.

También acompañaron al gobernador: Tania Contreras López presidenta del Supremo Tribunal de Justicia; diputada Eva Reyes, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso; Héctor Joel Villegas González secretario general de Gobierno; Newton Manuel Chávez Baños, comandante de la 48 zona militar; Adolfo Amparán Hernández, coordinador estatal de la Guardia Nacional y el diputado Marco Gallegos, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso.

