Inversionistas de la India ven con buenos ojos a Aguascalientes

La gobernadora Tere Jiménez realizó reuniones de trabajo por la República de la India, con el objetivo de abrir nuevas rutas de inversión, fortalecer la cooperación tecnológica y educativa, y posicionar a Aguascalientes como un socio estratégico de talla mundial.

“El mundo está volteando a ver a Aguascalientes, y estamos listos para recibir inversiones que fortalezcan nuestra economía y generen mejores oportunidades para las familias", afirmó la gobernadora durante su visita.

Tere Jiménez destacó que la India, una de las economías de mayor crecimiento a nivel mundial, reconoce en Aguascalientes un socio estratégico para integrar sus empresas en las cadenas de valor de la industria en Norteamérica. Además, el estado ya ha captado inversiones de compañías como Rane y TAFE, lo que refleja la confianza que genera como destino competitivo y confiable, tanto para inversionistas locales como extranjeros.

Con este acercamiento, la gobernadora busca atraer proyectos en sectores clave como el automotriz, tecnologías de la información, manufactura avanzada y maquinaria agrícola, al mismo tiempo que impulsa la colaboración académica y técnica entre instituciones de ambos países. Esta estrategia no solo abre la puerta a empleos de alto valor y transferencia tecnológica, sino que refuerza a Aguascalientes como un polo de desarrollo global en educación, innovación e industria.

Como parte de su agenda, la gobernadora sostuvo una reunión con el Dr. Govi Chezhiaan, ministro de Educación Superior del estado de Tamil Nadu, con quien dialogó sobre oportunidades de colaboración académica, intercambio estudiantil y fortalecimiento de la educación tecnológica entre Aguascalientes e India.

También se reunió con el Dr. TRB Rajaa, ministro de Industrias, Promoción de Inversiones y Comercio del estado de Tamil Nadu, para intercambiar experiencias sobre políticas industriales y explorar alianzas estratégicas que fortalezcan la cooperación entre México e India.

Tere Jiménez mantuvo además un encuentro con directivos de importantes empresas indias, como RANE, LUCAS TVS, TAFE y Simpson, líderes en los sectores automotriz, agrícola e industrial, a quienes presentó las ventajas competitivas de Aguascalientes como punto logístico y estratégico para la inversión, destacando su infraestructura moderna, mano de obra calificada y entorno favorable para los negocios.

Asimismo, participó en un seminario con destacadas empresas de la India, donde expuso las oportunidades que ofrece Aguascalientes en los sectores automotriz, tecnológico y de innovación, fortaleciendo los lazos económicos y de colaboración entre ambas naciones.

La delegación de Aguascalientes que acompañó a la gobernadora estuvo conformada por Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt); Mariana Isabel Pérez Rodríguez, coordinadora de Proyectos de Inversión de la Sedecyt; y Rabindranath García Sánchez, coordinador de Proyectos de Desarrollo Industrial de la Sedecyt.