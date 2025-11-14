Capacita TPT en materia de transparencia y acceso a información pública a las y los servidores públicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Esta semana, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, mediante el órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas y su titular, Jannia Anabaena Quiñones Barrón, impartió de manera virtual dos capacitaciones dirigidas a 227 personas servidoras públicas de las unidades de transparencia y diversas áreas de los sujetos obligados.

Para esta sesión, la secretaria Anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo, dijo que se preparó el curso denominado: “Introducción a la Transparencia y Acceso a la Información”, para abordar temas clave como los principios de la transparencia, el marco legal vigente a nivel federal y estatal, la relevancia del acceso a la información en una democracia, y la cultura de la legalidad y rendición de cuentas.

Respecto a la segunda capacitación, titulada “Procedimiento de impugnación en materia de acceso a la información pública”, la secretaria Anticorrupción explicó: “Aquí conoceremos qué es el recurso de revisión, como se sustancia, las resoluciones que emite la autoridad garante y su cumplimiento”.

Señaló que con estas capacitaciones se refuerza el compromiso institucional con la apertura y la responsabilidad pública, promoviendo una gestión transparente y confiable, y asegurando el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.