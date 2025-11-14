El Gobernador de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Ayana:

Sobre la llamada Marcha de la “Generación Z” que se realizará este sábado 15 de noviembre, quiero reiterar el pleno respeto de mi gobierno a los derechos constitucionales de reunión, manifestación y libertad de expresión de todas y todos los tamaulipecos.

Reconocemos especialmente el compromiso de las juventudes que buscan expresar ideas, inquietudes y propuestas para el bienestar de nuestro estado.

En una sociedad participativa como la nuestra, es fundamental que cualquier expresión pública se dé en un ambiente de paz, legalidad y responsabilidad colectiva. Por ello hacemos un llamado respetuoso a quienes participen, así como a los actores políticos, mediáticos y sociales, para que contribuyan a mantener la serenidad, la cordura y el respeto mutuo que distinguen a Tamaulipas.

También invito a la ciudadanía a mantenerse alerta frente a la desinformación que circula en estos días y que puede generar confusión o temor. Cuidemos entre todas y todos lo que nos une, la armonía social, el bienestar colectivo, la seguridad y la tranquilidad de nuestras familias.

Reitero, toda expresión legítima que busque un interés auténtico fortalece la gobernabilidad democrática que sustenta la transformación de Tamaulipas.

El @gobtam estará atento y cercano a las voces de nuestra juventud, a la que seguiremos acompañando para que se desarrolle, participe y alcance plenamente sus metas.