Aguascalientes, primer y único estado en recibir reconocimiento internacional en urgencias médicas

Hoy el Estado de Aguascalientes celebra un logro histórico, al convertirse en la única entidad de todo el país y una de las tres en América Latina, en ser reconocida como “Región Angels”, gracias a su calidad en la atención de emergencias médicas, especialmente en el tratamiento de infarto cerebral.

Con este nombramiento, Aguascalientes se ubica en el mismo estándar de calidad que países como España e Italia, que son referentes mundiales en ese rubro de la medicina.

Para obtener este reconocimiento internacional, el Sistema Estatal de Emergencias Médicas debía alcanzar el nivel Oro; sin embargo, Aguascalientes superó las expectativas al lograr el Nivel Diamante, que es el más alto que otorga la iniciativa Angels.

Actualmente, el sistema cuenta con cinco reconocimientos Diamante y uno Oro, reflejo de la preparación y excelencia del personal que trabaja diariamente para salvar vidas.

Al respecto, la Dra. Brenda Rodelo, líder de la Iniciativa Angels México, destacó la importancia de este reconocimiento.

“Gracias a que el estado de Aguascalientes cumplió con todos los criterios, esto lo ha llevado a ser la primera Región Angels en el país. Gracias a todos los trabajadores de la salud por mostrar interés, compromiso y esfuerzo en beneficio de la población", sostuvo.

Cabe destacar que este avance en salud es integral y se refleja en la infraestructura hospitalaria. Cinco hospitales del estado fueron galardonados por su excelencia en la atención de urgencias cerebrovasculares, entre ellos el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, con Reconocimiento Diamante, y el Hospital General Tercer Milenio, con Reconocimiento Oro.

El secretario de Salud, Rubén Galaviz Tristán, subrayó el impacto de estos galardones para la competitividad del estado: “Este nombramiento significa que Aguascalientes está siendo competitivo a nivel internacional; que Aguascalientes tiene un sector salud reconocido que trabaja en equipo, que trabaja en armonía y que da resultados".

Comentó que el compromiso con la salud trasciende los hospitales y llega a las aulas, ya que más de 3 mil alumnas y alumnos de primaria han sido capacitados para identificar los signos del infarto cerebral y actuar a tiempo, convirtiéndose en "Héroes FAST", pequeños guardianes de la salud en sus hogares.

Dijo que detrás de este logro hay un inmenso trabajo en equipo, desde hospitales, servicios de emergencia, autoridades, docentes y familias, unidos en una red que salva vidas.

“Ser una Región Angels es la prueba de lo que se logra trabajando en conjunto. En el Gigante de México se sigue avanzando en salud, con rumbo a la excelencia”, concluyó Galaviz Tristán.