Destina gobierno de Américo histórica inversión en Río Bravo

Río Bravo, Tamaulipas. - El gobierno de Américo Villarreal Anaya a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) ha destinado una inversión histórica, mayor a los 132 millones de pesos en el municipio de Río Bravo.

El secretario Pedro Cepeda Anaya, apuntó que desde el 2022 a la fecha, han llevado la transformación a esta región de Tamaulipas fortaleciendo su infraestructura vial, hidráulica, educativa y deportiva.

“Hemos impulsado un desarrollo integral en esta zona de Tamaulipas, priorizando obras que elevan la calidad de vida de las familias riobravenses. Atendimos peticiones directas de la ciudadanía, como la rehabilitación del Gimnasio Enrique Franklin Chanes ‘Las Liebres’, un espacio solicitado por la población de Río Bravo para su recuperación. A ello se suman los trabajos de pavimentación hidráulica y asfáltica, la puesta en marcha de la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de Nuevo Progreso y el fortalecimiento de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo”, describió el titular de la SOP.

El servidor público agregó que con estas acciones además de crear entornos más seguros, funcionales y dignos para las y los ciudadanos de este municipio, también mejoran el entorno de esta zona fronteriza.