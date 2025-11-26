Aguascalientes reunirá a las principales agencias de seguridad del mundo

Del 4 al 6 de diciembre, Aguascalientes será sede del Tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia, uno de los encuentros más importantes en materia de procuración de justicia, investigación criminal y seguridad pública en el continente.

El evento reunirá a especialistas y a las cinco agencias de seguridad más relevantes de los Estados Unidos: el Federal Bureau of Investigation (FBI), la Drug Enforcement Administration (DEA), la Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En un esfuerzo sin precedentes, también se contará con expertos internacionales provenientes de Italia, España, India, El Salvador, Brasil, Chile y Colombia, quienes compartirán experiencias, metodologías y estrategias exitosas en materia de investigación, prevención del delito, inteligencia operativa y persecución criminal.

La realización de este foro posiciona a Aguascalientes como un referente en materia de seguridad y profesionalización policial a nivel nacional e internacional, al consolidarse como un punto estratégico para el análisis, el diálogo, la capacitación y la cooperación entre instituciones de seguridad y justicia.

La organización de este evento en Aguascalientes se deriva del compromiso que mantiene la gobernadora Tere Jiménez con la paz y la tranquilidad del estado, así como de las sólidas relaciones de colaboración que ha construído con organismos internacionales.

Las actividades del Tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia se llevarán a cabo los días 4, 5 y 6 de diciembre en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Aguascalientes, con la participación de integrantes de corporaciones de seguridad de todo el país, quienes tendrán la oportunidad de fortalecer sus conocimientos, capacidades técnicas y habilidades operativas a través de conferencias magistrales, paneles especializados y talleres de actualización.

Las y los interesados en asistir podrán registrarse en línea a través del siguiente enlace: https://forointernacionaldeseguridadyjusticia.c5ags.gob.mx/Evento/RegistroConferencia

Este foro representa una oportunidad histórica para que las y los integrantes de las corporaciones de seguridad de México accedan directamente a las mejores prácticas y estándares internacionales en investigación, inteligencia, análisis criminal y combate a la delincuencia.