Gobierno de México respalda a Yucatán para seguir generando empleos, inversiones y crecimiento

En reunión en Palacio de Gobierno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, ratificó al Gobernador Joaquín Díaz Mena el respaldo federal a obras del Renacimiento Maya, al Presupuesto 2026 y a proyectos que fortalecen empleo, inversión y bienestar en Yucatán.



En una reunión realizada este día en Palacio de Gobierno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, ratificó el total apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gobierno de México al Gobernador Joaquín Díaz Mena, así como a las políticas económicas, programas sociales y proyectos estratégicos que se desarrollan en la entidad.



Durante el encuentro, Díaz Mena y el funcionario federal coincidieron en que Yucatán es actualmente una de las entidades con mayor confianza para invertir y que esta confianza seguirá fortaleciéndose con el acompañamiento del Gobierno de México.



Asimismo, se destacó que empresas nacionales e internacionales han constatado que en Yucatán existen condiciones de certeza, seguridad y estabilidad que permiten seguir generando más y mejores empleos.



De igual forma, el Gobierno de México refrendó su apoyo a las grandes obras del Renacimiento Maya, que representan un impulso decisivo para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el bienestar de las familias. Dichos proyectos cuentan con plena coordinación y respaldo para avanzar sin interrupciones.



En este sentido, el Gobernador Díaz Mena subrayó que obras estratégicas como la ampliación del Puerto de Progreso avanzan conforme a lo programado y que las y los empresarios han participado directamente en mesas de trabajo donde han podido constatar el progreso de los trabajos y el impacto positivo que tendrán en la generación de empleos y oportunidades para Yucatán.



Asimismo, se envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: los empleos se mantienen, las inversiones continúan llegando y Yucatán seguirá siendo un estado competitivo y atractivo para los sectores productivos.



Además, el Gobierno del Estado recordó que el proyecto de Presupuesto 2026 asciende a más de 66 mil millones de pesos y fue diseñado para asegurar la continuidad de programas sociales como Mujeres Renacimiento y Juventudes Renacimiento, mejorar los servicios de salud y fortalecer la seguridad pública, así como impulsar grandes proyectos y más obra en colonias y municipios. En el caso de Mérida, se enfatizó que se seguirá trabajando para mejorar el Sistema Va y Ven.



También se subrayó que no se crearán nuevos impuestos y que las actualizaciones contempladas no afectan a la ciudadanía, sino que fortalecen las finanzas públicas para garantizar servicios y programas que beneficien directamente a la población.



De esta manera, el Gobierno del Estado reiteró que trabaja en estrecha coordinación con el Gobierno de México, con un compromiso firme hacia la justicia social, la generación de empleos y el crecimiento económico de Yucatán.



Posteriormente, Díaz Mena y Ebrard Casaubón encabezaron una reunión de diálogo estratégico entre la Secretaría de Economía y las Secretarías Estatales de Economía y Trabajo, organizada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (Amsde).



Durante esta sesión, realizada en la capital yucateca, se abordó la importancia de contar con una ruta clara para el desarrollo económico del país, entendiendo que se trata de una responsabilidad compartida dentro del Plan México; y se presentó la política industrial del Renacimiento Maya, que busca consolidar proyectos estratégicos y generar oportunidades de crecimiento regional.