Reconoce CTM avances y acciones de Gobernador Durazo en beneficio de los trabajadores

Las políticas y reformas impulsadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación han logrado una notable mejora en las condiciones salariales y laborales de millones de trabajadores en el país, afirmó el gobernador Alfonso Durazo Montaño durante la asamblea estatal plenaria de la CTM, resultados que también fueron reconocidos por los líderes sindicales.

A nivel nacional, Sonora ocupa el primer lugar en materia de resolución de conflictos laborales, lo que ha sido fundamental para atraer el interés de inversionistas que han llegado a establecerse en la entidad, consolidando los logros en materia laboral, generando un beneficio directo para la clase trabajadora, aseveró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En el marco de la inauguración de la vigésima sexta asamblea estatal plenaria 2025, de la Confederación de Trabajadores de México en Sonora (CTM), el mandatario estatal destacó la paz laboral por la que atraviesa la entidad, y destacó que, a través de la Cuarta Transformación de la vida pública de México, se ha logrado una recuperación salarial histórica, la cual en términos reales ha sido del 235 por ciento, al pasar de 88 pesos diarios en 2018 a 419 en 2025. Con este incremento se puede comprar 3.3 veces más que hace siete años.

“Hoy cuentan con un gobierno que los prioriza, que pone la justicia social en lo más alto de sus prioridades. Hoy, las y los trabajadores de Sonora tienen más derechos y más bienestar, se acabó la captura de las instituciones por quienes veían en sus derechos un costo de producción que debía disminuir; se acabó la época en la que la mano de obra barata era nuestra ventaja competitiva. Con la Cuarta Transformación se está emparejando la cancha a favor de los trabajadores; ustedes son protagonistas de este momento en la recuperación estelar de los derechos de la clase obrera, por eso acudir a esta asamblea con ustedes es un buen motivo y un inmejorable momento para recordar lo que hemos avanzado en el tema”, indicó.

Añadió que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo vigente desde 2023, hoy las y los trabajadores tienen el doble de tiempo de periodo vacacional, pasando de seis a 12 días como mínimo. Actualmente, se encuentra en curso el proceso legislativo para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con lo cual se busca garantizar al menos dos días de descanso a las y los trabajadores.

Adicionalmente, mencionó que están por concluir las obras del Hospital del IMSS en Navojoa y el Hospital Universitario en Hermosillo, además de que se encuentra en proceso la construcción de uno más en San Luis Río Colorado y se contemplan también unidades médicas y nosocomios en Ures y el poblado Miguel Alemán.

Fernando Salgado Delgado, secretario General adjunto del Comité Ejecutivo Nacional CTM; y Javier Villarreal Gámez, secretario general de la CTM en Sonora, coincidieron en que la gestión del gobernador Alfonso Durazo ha sido primordial para que el programa de vivienda, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, haga realidad la construcción de 50 mil viviendas en beneficio de la ciudadanía.

Estuvieron presentes: Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno; Francisco Contreras, secretario general del STIRT; Roberto Gradillas Pineda, secretario de Economía y Turismo; Antonio Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo; Eduardo Sánchez, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia; Román Holguín Villegas, secretario de organización de CTM en Sonora; Oscar Ortiz, diputado local; y David Soto Alday, secretario del Trabajo.