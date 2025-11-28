Con la colocaciÃ³n de la primera piedra del proyecto Seascape San Carlos, el Puerto de Guaymas se consolida como polo turÃ­stico del noroeste y se convierte en el destino de playa por excelencia de Arizona y Chihuahua, destacÃ³ el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o al encabezar el inicio de la construcciÃ³n de la torre de condominios que tendrÃ¡ una inversiÃ³n de mil 800 millones de pesos, y contribuirÃ¡ a la llegada de mÃ¡s empresas y a la generaciÃ³n de empleos de la entidad.

El mandatario sonorense, junto a los socios inversionistas del proyecto, Luis Alejandro Charles Rubio y Eduardo Mellado Flores Socio, enfatizÃ³ que el bienestar de las y los sonorenses es el eje fundamental de su administraciÃ³n y, con este tipo de iniciativas se dinamiza la economÃ­a en el estado. AdemÃ¡s, se fortalecen las obras de infraestructura moderna en materia de hospedaje para visitantes locales y extranjeros.

"El objetivo fundamental del proyecto es el bienestar de la gente, e iniciativas como estas generan empleo y, hay dos actividades que democratizan de manera Ã³ptima la distribuciÃ³n de la economÃ­a que es el turismo porque contrata muchÃ­simo personal y, la construcciÃ³n porque tambiÃ©n contrata mucho personal. Desarrollos como este los celebro, cuenten con toda la colaboraciÃ³n del gobierno del estado", sostuvo el jefe del Ejecutivo estatal.

El complejo Seascape San Carlos se suma a las inversiones que impulsan la competitividad turÃ­stica y proyectan a Sonora hacia un crecimiento sostenido, reflejado en mÃ¡s y mejores oportunidades para mejorar la calidad de vida de las y los sonorenses.

En el evento estuvieron presentes Karla CÃ³rdova GonzÃ¡lez, presidenta municipal de Guaymas; Roberto Gradillas Pineda, secretario de Turismo; Luis Alejandro Charles Rubio y Eduardo Mellado Flores Socio, socios inversionistas del proyecto Seascape; asÃ­ como Antonio Fermoso BeltrÃ¡n, director del proyecto.