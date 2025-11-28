Industriales y legisladores revisan agenda para reforzar competitividad y seguridad en México

En un encuentro privado realizado en la Cámara de Diputados, representantes de la industria nacional y la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, sostuvieron un diálogo sobre las principales iniciativas legislativas que impactarán la competitividad, la seguridad y la operación cotidiana del sector productivo.

La reunión fue encabezada por integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), particularmente de la Comisión de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos con América del Norte, presidida por Carlos Garza Galán. El organismo planteó sus inquietudes y propuestas frente a reformas que —afirmaron— marcarán el desempeño económico del país en los próximos años.

Extorsión y seguridad: prioridad del sector

Uno de los temas centrales fue la Ley General de Extorsión, iniciativa que los industriales consideran clave para frenar el cobro de piso y otros delitos que afectan la operación de múltiples sectores. De acuerdo con los representantes de CONCAMIN, la persecución de este delito de oficio y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia representan avances para el estado de derecho y para brindar certidumbre a las actividades productivas.

A la sesión acudieron también Miguel Ángel Quintanilla, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana; Christopher Ávila Mier, vicepresidente de Enlace Legislativo; y María José Flores, representante de la Comisión de Economía Circular.

Economía circular y desarrollo sostenible

Los industriales expusieron además su posición sobre la propuesta de Ley de Economía Circular, en la que subrayaron la necesidad de transitar hacia modelos productivos sostenibles, con reglas claras y esquemas que incentiven la competitividad sin perder de vista la responsabilidad ambiental. Según los asistentes, la iniciativa permitiría ordenar esfuerzos institucionales y otorgar certeza jurídica a proyectos que ya operan bajo principios de circularidad.

Reforma hídrica y concesiones

Otro punto de discusión fue la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la construcción de una Ley General de Aguas, cuyo objetivo —señalaron— debe ser establecer un sistema de concesiones transparente que genere confianza entre los sectores productivos y asegure el uso responsable del recurso.

Un sector clave para la economía nacional

La CONCAMIN reiteró que las industrias que representa aportan cerca del 40% del PIB y generan más del 52% del empleo formal en el país, por lo que pidió que las reformas consideren el impacto directo en el aparato productivo. El organismo manifestó su disposición para colaborar durante el proceso legislativo y contribuir en la implementación de los cambios.

Al finalizar el encuentro, legisladores e integrantes de la iniciativa privada coincidieron en que el diálogo debe mantenerse como vía para construir acuerdos frente a los retos económicos y sociales que atraviesa el país.