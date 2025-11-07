Cabeza de Vaca gastÃ³ en publicidad y medios 3 mil 458 millones de pesos: EstÃ¡ bajo investigaciÃ³n .

Ciudad Victoria, Tamaulipas.â€“ De acuerdo con informes oficiales de la Cuenta PÃºblica estatal y un anÃ¡lisis independiente de especialistas, la administraciÃ³n encabezada por el hoy prÃ³fugo ex gobernador Francisco GarcÃ­a Cabeza de Vaca, gastÃ³ mÃ¡s de 3 mil 458 millones de pesos en comunicaciÃ³n social entre 2016 y 2021, a pesar de que el Congreso local Ãºnicamente le autorizÃ³ 636 millones de pesos para ese rubro.

En lo que representa una muestra mÃ¡s del escandaloso saqueo al erario tamaulipeco del gobierno de Cabeza de Vaca, que estÃ¡ siendo investigado, esta diferencia superior a los 2 mil 800 millones de pesos, equivale a un exceso presupuestal de mÃ¡s del 500 por ciento anual, sin evidencia documental que respalde el destino real de esos recursos. Solamente en el ejercicio 2019, el sobregiro en este renglÃ³n superÃ³ los 683 millones de pesos, pues el Congreso autorizÃ³ 69 millones pero se ejercieron 752 millones, cifra que no estÃ¡ debidamente sustentada con contratos, facturas o comprobantes oficiales.

De acuerdo a especialistas financieros, lo mÃ¡s grave es que, el entonces senador Ismael GarcÃ­a Cabeza de Vacaâ€”hermano del ex gobernador prÃ³fugo de la justiciaâ€”fue pieza clave en este quebranto a las finanzas tamaulipecas, pues habrÃ­a operado directamente esta estrategia de gasto, canalizando millones de pesos a periodistas afines, medios sin transparencia, granjas de bots y campaÃ±as de difamaciÃ³n polÃ­tica. Durante la pandemia, en lugar de reforzar el sistema de salud, el gasto en comunicaciÃ³n de Cabeza de Vaca se disparÃ³ a 270 millones, cuatro veces mÃ¡s que en aÃ±os normales.

Actualmente, existen denuncias ante la FiscalÃ­a AnticorrupciÃ³n por estas irregularidades, que estÃ¡n siendo investigadas para que la corrupciÃ³n del gobierno de Cabeza de Vaca no quede en la impunidad. Este caso revela una prÃ¡ctica sistemÃ¡tica de uso polÃ­tico del presupuesto en detrimento de la legalidad y la Ã©tica pÃºblica.

