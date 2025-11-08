Impulsa Gobierno de Tamaulipas infraestructura educativa en universidades del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En el marco del programa anual de obra 2025, el Gobierno del Estado que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), continúa fortaleciendo planteles escolares de nivel superior en Tamaulipas, al destinar una inversión superior a los 26 millones de pesos.

El director general del ITIFE, Sergio Oliverio Castillo Sagástegui, apuntó que el objetivo es garantizar espacios modernos, dignos y equipados para la formación profesional de las y los estudiantes universitarios con obras enfocadas a la construcción, rehabilitación y adecuación de espacios educativos en distintos municipios del estado.

Asimismo, destacó las acciones realizadas en la Universidad Tecnológica de Altamira, U.P.Ns Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo, Victoria y Matamoros, además de los Institutos tecnológicos Laredo, Reynosa, Altamira y Victoria.

El servidor público subrayó que antes de concluir el año se superarán los 14 millones de pesos en equipamiento y mobiliario, beneficiando a instituciones de educación superior con aulas funcionales, laboratorios, áreas administrativas y espacios adaptados a las necesidades actuales del aprendizaje.

“El compromiso del gobierno estatal es seguir transformando la infraestructura educativa con una visión humanista, fortaleciendo las universidades públicas para ofrecer mejores oportunidades a la juventud tamaulipeca”, refirió el titular del ITIFE.

Con estas acciones, dijo, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la educación, impulsando el bienestar, la innovación y el desarrollo académico en todas las regiones de Tamaulipas.