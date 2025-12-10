Gobernadora de Chihuahua participa en la audiencia con el Papa León XIV

La gobernadora Maru Campos asistió en el Vaticano a una audiencia con Su Santidad el Papa León XIV, evento en el que destacó el valor espiritual y cultural que representa para el estado de Chihuahua participar en estas celebraciones con profundo significado.

"Hoy que platicaba brevemente con el Santo Padre, hablamos de la unidad y que en estos tiempos es de gran importancia. Estando en esta Via della Conciliazione, vemos que entre los pueblos siempre debe existir esa unidad, porque al final de cuentas todos somos seres humanos", expresó la mandataria.

Posteriormente, Maru Campos acompañada por los embajadores de México ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, y de México en Italia, Genaro Lozano, inauguró una exhibición fotográfica instalada en la Via della Conciliazione, una de las avenidas más emblemáticas del Vaticano.

Dicha muestra reúne paisajes de la entidad, misiones coloniales y retratos de personas rarámuri, y fue realizada por el fotógrafo Nacho Guerrero, cuya obra captura la esencia de la vida, los colores y las tradiciones de la región.

Barranco Chavarría indicó que millones de personas podrán apreciar estas fotos, y enfatizó que en el Vaticano se queda la hermosa navidad chihuahuense, el nacimiento rarámuri, el eco del canto del coro de las niñas y la imagen de una Gobernadora que ha entregado su vida a su estado.

“Se queda el recuerdo de una Gobernadora que tiene el empuje, que tiene el entusiasmo y la vida entera entregada a la causa de Chihuahua”, dijo.



Por su parte, Lozano destacó la muestra fotográfica y deseó que sea una gran semana para Chihuahua en el Vaticano.

Como parte de las actividades de La Navidad Mexicana en el Vaticano, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Embajada de México ante la Santa Sede, también se instaló un segundo nacimiento, de tamaño real, pintado por artesanos de Mata Ortíz, que refleja la riqueza creativa y la identidad cultural de la entidad.