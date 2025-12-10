Impulsa Tamaulipas su potencial energético con su propio Sistema de Información Energética del Estado de Tamaulipas (SIEET)

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, presentó el Sistema de Información Energética del Estado de Tamaulipas (SIEET).

En rueda de prensa efectuada este miércoles, precisó que esta plataforma, con acceso libre y gratuito para todas y todos, compila la información energética del estado.

Por su parte, el subsecretario de Hidrocarburos, Gobirish Mireles, señaló que, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, esta plataforma ofrece una comprensión integral del entorno energético y se convierte en un instrumento de gobernanza moderna.

“Un estado que conoce su territorio, que visualiza su infraestructura y que entiende sus recursos está en condiciones de anticipar escenarios, reducir riesgos y diseñar proyectos energéticos y políticas públicas sustentadas en evidencia”, refirió.

En su intervención, Ángel Jiménez destacó que esta plataforma fue elaborada y puesta en marcha exclusivamente con recursos técnicos y humanos de la SEDENER.

Además, añadió que este sistema será un facilitador y abrirá las puertas para que las y los inversionistas conozcan puntualmente el potencial energético y las fortalezas que Tamaulipas ofrece.

Asimismo, dejó en claro que la Secretaría de Desarrollo Energético ha respondido con resultados y que el equipo de esta dependencia trabaja con compromiso para el pueblo de Tamaulipas.

La conferencia de prensa también contó con la participación del director de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Gas y Petroquímicos, Héctor Támez Miranda; la jefa del Departamento de Seguimiento de la Dirección de Proyectos de la Subsecretaría de Hidrocarburos, Carolina Ruiz Anaya, y el Ing. Eddi Vera.