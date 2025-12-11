Cuenta Tamaulipas con un Sistema de Radio y Televisión renovado y con enfoque humanista

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Gracias a la visión y liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas cuenta hoy con un enfoque moderno, humanista, e impulsa una transformación técnica y programática que permite al estado contar con un sistema de medios públicos renovado, capaz de integrar radio, televisión digital terrestre y producción audiovisual con estándares contemporáneos, afirmó Ulises Brito Aguilar, director general del SERTT.

Al presentar ante la Junta de Gobierno, los integrantes del Consejo Ciudadano y el representante del gobernador Américo Villarreal, Francisco Cuéllar Cardona, coordinador general de Comunicación Social, el informe anual de actividades 2025 del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, Ulises Brito destacó que 2025 representó un parteaguas histórico para los medios públicos de Tamaulipas, luego de la reforma al Decreto de Creación en agosto de 2024, lo que permitió consolidar la transformación institucional y que el estado cuente por primera vez con un sistema capaz de operar televisión digital terrestre y expandir su presencia audiovisual a nuevas plataformas.

El director general afirmó que el SERTT ha tenido un año 2025 crucial, marcado por la consolidación jurídica, la expansión técnica y el fortalecimiento institucional. Este esfuerzo, dijo, se centra en establecer un sistema estatal de medios públicos moderno, legalmente sólido y técnicamente confiable, alineado a los principios de pluralidad, accesibilidad, inclusión y diversidad cultural.

“Este año también sentó bases sólidas para la modernización técnica, fortaleció la gobernanza institucional de la OPD, se consolidó la participación ciudadana en la gestión del sistema y se amplió la presencia del estado en el panorama nacional de medios públicos. Todo ello demuestra un compromiso profundo del Gobierno del Estado con el derecho a la información y con la construcción de una comunicación pública moderna, ética, inclusiva y orientada al desarrollo social”, expresó Brito.

Indicó que, como parte de los logros alcanzados en el presente año, se fortaleció la programación con enfoques social, educativo y cultural; se impulsaron noticieros con verificación y análisis, consolidando presencia estatal y nacional; se produjeron cápsulas culturales de alto impacto difundidas en la sección Suave Patria de la conferencia del pueblo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y se ampliaron alianzas con el Instituto Mexicano de la Radio, Canal 22, el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) y la Red de Televisión de América Latina (TAL).

Agregó que los logros alcanzados en 2025 constituyen la plataforma sobre la cual Tamaulipas construirá, en 2026 y los años por venir, un sistema estatal de medios públicos a la altura de las necesidades y aspiraciones de su población.

En el marco de esta sesión, el director del SERTT, Ulises Brito, y el director del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Juan Dionicio Cruz Guerrero, firmaron un convenio de colaboración, lo que permitirá reubicar la torre de transmisiones del Sistema Estatal de Radio y Televisión, del antiguo Hospital Canseco, en Tampico, a las instalaciones del Tec Madero, contando con un espacio más funcional y seguro, además de dar cumplimiento a toda la normatividad vigente.

Durante la reunión de trabajo también se contó con la participación de Rocío Ávila Sánchez, quien presentó su informe como Defensora de las Audiencias, y de Olga Nacori López Hernández, en su calidad de presidenta del Consejo Ciudadano, quien dio a conocer los proyectos y la agenda estratégica de Radio y Televisión Tamaulipas para 2026.