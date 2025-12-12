Hidalgo, Tamaulipas.- A partir de este dÃ­a, Tamaulipas cuenta con un nuevo espacio de paz, fe y espiritualidad que contribuirÃ¡ a fortalecer la unidad, la fraternidad y la esperanza, expresÃ³ el gobernador AmÃ©rico Villarreal Anaya al entregar la escultura monumental de la Virgen de la Misericordia, en El Chorrito, municipio de Hidalgo.

En un dÃ­a histÃ³rico, acompaÃ±ado por la doctora MarÃ­a de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Estatal, y del obispo de la DiÃ³cesis de Victoria, monseÃ±or Ã“scar EfraÃ­n Tamez Villarreal, y ante miles de asistentes que llegaron para admirar la imagen que se erige imponente en el corazÃ³n de la Sierra Madre, el gobernador hizo un llamado para demostrar que Tamaulipas es un pueblo que camina en unidad.

"La nueva imagen de la Virgen, mÃ¡s que una obra, es un sÃ­mbolo renovado de la identidad espiritual de Tamaulipas; representa la fe de miles de personas, la esperanza de un pueblo noble y la fraternidad que nos permite caminar juntos", dijo, al cortar el listÃ³n inaugural y depositar una ofrenda floral al pie de la obra de mÃ¡s de 30 metros de altura.

AgregÃ³ que Tamaulipas es hoy un estado distinto, en donde la transformaciÃ³n que se estÃ¡ construyendo no solo se ve en las obras, sino que se siente en la vida diaria de las personas.

"Hoy aquÃ­ en El Chorrito somos testigos de cÃ³mo esos valores se fortalecen y dan nueva vida a esta regiÃ³n", expresÃ³.

Y agregÃ³: "Esta obra no es solo una intervenciÃ³n arquitectÃ³nica, es una manifestaciÃ³n viva del humanismo mexicano que reconoce que la transformaciÃ³n de un estado implica tambiÃ©n el fortalecimiento de sus valores mÃ¡s profundos: la fe, la unidad, la fraternidad y la esperanza", aÃ±adiÃ³.

En su mensaje, Villarreal Anaya hizo un reconocimiento a la escultora Elizabeth Pesquera Caballero y a todos los que hicieron posible esta majestuosa imagen, asÃ­ como a los pobladores de la regiÃ³n y al trabajo conjunto entre gobierno, autoridades municipales, comunidad e iglesia.

"Que esta obra siga inspirando la esperanza y la unidad de nuestro pueblo; que esta imagen bendecida sea para todos un recordatorio de que nunca estamos solos y que la esperanza y fraternidad de Tamaulipas continÃºe siendo la luz que transforma la vida de nuestro pueblo", puntualizÃ³.

La bendiciÃ³n de la imagen monumental estuvo a cargo del obispo Ã“scar EfraÃ­n Tamez, quien posteriormente oficiÃ³ una misa en la que expresÃ³ su deseo de que la nueva imagen contribuya a que este lugar sea un santuario mÃ¡s grande, al que visiten cada vez mÃ¡s peregrinos.

En el evento se contÃ³ con la presencia del sacerdote Rogelio Colunga GarcÃ­a, pÃ¡rroco del Santuario de El Chorrito; fray Salvador Paniagua Baeza; el alcalde de Hidalgo, Praxedis Guajardo Reyna, y la seÃ±ora Nancy Guadalupe Rocha RamÃ­rez, presidenta del Sistema DIF municipal, asÃ­ como presidentas y presidentes municipales de la regiÃ³n y funcionarios estatales.