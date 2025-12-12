Gobernador Durazo inicia Operativo Navideño con más de 250 mil apoyos para familias

Con espíritu de solidaridad y compromiso, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó por cuarta ocasión el arranque del Operativo Navideño, una iniciativa que reúne a todas las dependencias del Gobierno de Sonora para acompañar a las familias que más lo necesitan durante estas festividades decembrinas.

Este programa contempla la entrega de más de 250 mil apoyos en los 72 municipios de la entidad, con una inversión superior a los 43 millones de pesos, para que todos los hogar es de la entidad viva estas fiestas en armonía y tranquilidad con el respaldo del Gobierno de Sonora.

El mandatario estatal mencionó que al igual que los programas federales, que son impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta iniciativa busca apoyar la economía de las familias sonorenses en esta temporada invernal.

“Este programa representa, como pocos, la esencia de la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación es solidaridad, es pensar y ver por quienes menos tienen. Hemos sintetizado la filosofía de nuestro movimiento en una expresión genial: por el bien de todos, primero los más necesitados, y este programa tiene el objetivo de llegar a ellos”, indicó.

En esta ocasión serán entregadas cinco mil chamarras, 12 mil colchonetas, 11 mil cobijas, cinco mil kits de higiene personal, 11 mil 400 botellas de agua, 100 mil bolsas de dulces, 12 mil cenas navideñas, mil pares de tenis, 45 mil cobertores, 2 mil 300 frazadas, 29 mil 800 juguetes, 16 mil despensas, cuatro mil piernas para cenas navideñas, cinco mil piñatas, y 60 apoyos para fiestas de autoridades tradicionales.

En el arranque del operativo estuvieron presentes Adolfo Salazar Razo, secretario de Gobierno; María Eduwiges Espinoza Tapia, presidenta del Congreso del Estado; los senadores Lorenia Valles Sampedro y Heriberto Aguilar Castillo; Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme; así como los titulares de las diferentes secretarías que forman parte de este operativo.