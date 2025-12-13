Alfonso Durazo reconoce y fortalece a atletas sonorenses con 540 becas

Hermosillo, Sonora; 12 de diciembre de 2025.- Como parte de su compromiso con la juventud sonorense y el impulso al deporte, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de 540 estímulos económicos por un monto superior a 16 millones de pesos a deportistas, entrenadoras y entrenadores sonorenses que han destacado en competencias estatales, nacionales y paranacionales, como parte del fortalecimiento al deporte y al talento juvenil en Sonora.



El mandatario estatal reconoció el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de las y los atletas, así como el acompañamiento de sus familias y entrenadores, quienes han contribuido a que Sonora se consolide como una entidad de alto rendimiento deportivo.



“Se lo han ganado. Nos han llenado de orgullo con los triunfos que han traído a Sonora, y por eso el Gobierno del Estado les brinda este respaldo, para que puedan concentrarse en entrenar y mejorar su desempeño sin preocuparse por los gastos que implica mantenerse en competencia”, expresó Durazo Montaño.



El gobernador recordó que su administración mantiene un compromiso firme con la educación y el deporte, reflejado en la entrega de más de 515 mil becas en lo que va del sexenio, con una inversión acumulada de más de dos mil 666 millones de pesos. Tan solo en becas educativas y deportivas, se ejercieron más de 474 millones de pesos en 2022, 612 millones en 2023 y 750 millones en 2024.



Los estímulos formativos entregados por la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson) corresponden al periodo enero-junio de 2025 e incluyen apoyos en ocho categorías: logro deportivo, entrenadores nacionales y paranacionales, medallistas de oro, plata y bronce nacionales, prospectos deportivos y medallistas paranacionales. En total, estos apoyos suman una inversión de 16 millones 120 mil 500 pesos, distribuidos en 540 beneficiarios.



Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, entre ellas el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa; la presidenta del Congreso del Estado, María Edwiges Espinoza Tapia; los senadores Lorenia Valles y Heriberto Aguilar; así como el director de Codeson, Erubiel Durazo, y representantes del sector educativo y deportivo.