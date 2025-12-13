INFONAVIT ENTREGA VIVIENDAS DEL BIENESTAR A FAMILIAS DE TAMAULIPAS

La entrega forma parte del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El director general del INFONAVIT, el ingeniero Octavio Romero Oropeza, en compañía del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la entrega de 118 viviendas del Bienestar, en el fraccionamiento Todos por Tamaulipas, ubicado en el municipio de Ciudad Victoria.

En su intervención el director general del INFONAVIT destacó que esta entrega forma parte del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el cual contempla la construcción de 1 millón 200 mil viviendas por parte del Instituto, en todo el país, durante este sexenio.

“Llevamos al día de hoy, iniciadas 308 mil viviendas y queremos cerrar el año con 315 mil. Y el próximo año ya tenemos proyectos, que hemos revisado a lo largo de todo el país, que adicionan 400 mil viviendas más, de manera que, el próximo año tendríamos, en el segundo año de gobierno, más de la mitad de la meta del sexenio”, señaló.

En el caso de Tamaulipas, informó que ya se tienen contratados y en construcción 28 desarrollos, con 37 mil 500 viviendas en siete municipios. Agregó que, durante el primer semestre del próximo año, se alcanzarán las 52 mil 500 viviendas, lo que equivale a casi el 90% de la meta sexenal.

En su intervención, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, destacó que el programa Vivienda para el Bienestar representa la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, para ir incrementando paulatinamente las metas para poder dotar a la población de su vivienda, "una vivienda adecuada, una vivienda digna", dijo.

"Estamos avanzando y progresando en Tamaulipas como nos gusta, dando todos los días más noticias buenas, más noticias buenas que nos dan señal de esta gran transformación en que todo sociedad y gobierno con una forma colaborativa y participativa buscamos tener mejores niveles de bienestar y de desarrollo para todos y poder seguir trabajando en paz, disfrutando y buscando el bienestar y desarrollo de nuestra familia", expresó.

Las viviendas entregadas son de 60 metros cuadrados con dos recámaras, sala-comedor, cocina, baño completo y patio de servicio. Cuentan con áreas verdes, además de tener todos los servicios y estar cercanas a escuelas, comercios y hospitales. Para poder adquirir una, las y los trabajadores solo requieren cumplir con tres requisitos: tener una antigüedad de por lo menos 6 meses en su trabajo, ganar entre 1 y 2 salarios mínimos y no contar con un crédito hipotecario vigente con el Instituto.