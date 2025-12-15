Quintanilla niega detención con droga y responsabiliza a exdirectivo de CI Banco por amenazas

El empresario mexicano Manfred Mauricio Quintanilla Hernández difundió una postura pública en la que responde a las versiones periodísticas sobre su situación legal tanto en México como en Estados Unidos. Señaló que su reciente retención en territorio estadounidense “obedece exclusivamente a temas migratorios” y negó cualquier vínculo con delitos relacionados con drogas.

En el documento, fechado el 14 de diciembre, Quintanilla precisó que su participación en Transportes Unidos Mexicanos (TUM) es únicamente como accionista, tal como lo indicó la propia empresa, y que no ocupa ningún cargo directivo.

El empresario calificó como “absolutamente falsa” la versión de que hubiera sido detenido con droga y la atribuyó a “una calumnia” de personas que —afirmó— buscan despojarlo de su patrimonio y afectar su imagen.

Quintanilla también rechazó que los señalamientos en su contra ameriten prisión preventiva, al sostener que derivan de “juicios civiles” y que ninguno ha sido acreditado ni existe sentencia en su contra.

Respecto a la orden de aprehensión que enfrenta en México, aseguró que deriva de una supuesta sustracción de la justicia sustentada —dijo— en notificaciones enviadas a un domicilio en Ciudad de México pese a que se encuentra en Estados Unidos desde mayo de 2023, algo que asegura podrá acreditar ante la autoridad.

El empresario señaló directamente al exdirectivo de CI Banco Roberto Pérez Estrada como uno de los responsables de una “campaña jurídica y mediática” en su contra. Afirmó que dicho personaje ha intentado extorsionarlo y que incluso lo amenazó de muerte, por lo que lo responsabilizó de cualquier daño que pudiera ocurrirle a él o a su familia.

Quintanilla añadió que, una vez que se defina su situación migratoria en Estados Unidos, enfrentará los procesos legales en México “sin ninguna resistencia”. Aseguró que no se ha sustraído de la justicia y que sus representantes legales ya solicitaron acceso a las carpetas de investigación.

“Mi único interés es que prevalezca la justicia y que un grupo amafiado no me despoje de lo que legítimamente me pertenece”, concluyó en su comunicado.