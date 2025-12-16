Gobernador Durazo entrega unidades para un transporte público más seguro y moderno, sin aumento a tarifas

-Esta acción es parte de la estrategia estatal de modernización y dignificación del sistema de movilidad, así como el derecho a un transporte digno.

Hermosillo, Sonora; 16 de diciembre de 2025.- Con una visión de justicia social y el compromiso de garantizar el derecho a un transporte digno, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó 49 nuevas unidades de transporte público en Hermosillo, con una inversión de 207 millones de pesos, beneficiando a más de 83 mil usuarias y usuarios de 273 colonias.

Desde el inicio de esta administración, se han incorporado 420 unidades nuevas en Sonora, de las cuales 264 se integraron en los últimos dos años, fortaleciendo la movilidad urbana en 15 municipios, con una inversión pública y privada conjunta superior a 616 millones de pesos, reafirmando que en Sonora la modernización avanza con sentido social y compromiso con la gente.

El mandatario estatal subrayó que la modernización del transporte público no debe significar una carga adicional para la ciudadanía, por lo que en su gobierno, ha mantenido la tarifa mediante un esquema de subsidio responsable para quienes utilizan diariamente este servicio.

“Durante este año hemos destinado 900 millones de pesos al subsidio del transporte público, porque entendemos que la movilidad es un derecho y no un privilegio”, expresó.

Las nuevas unidades sustituyen camiones que ya habían concluido su vida útil y están equipadas con cámaras de videovigilancia, validadores, contadores automáticos y sistemas de monitoreo, lo que permite ofrecer un servicio más seguro, eficiente e incluyente, enfocado en el bienestar de las personas usuarias.

Asimismo, el gobernador informó que ya se cuenta con nueva tecnología en la totalidad de la flota del transporte urbano en Hermosillo, elevando los estándares de seguridad, supervisión y calidad del servicio, sin afectar el costo del pasaje.

Como parte de esta política social, se puso en marcha una campaña permanente y gratuita de credencialización, apoyada por unidades móviles que acercan el trámite a colonias, escuelas y zonas de alta afluencia, facilitando el acceso al transporte a estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y usuarias y usuarios en general.