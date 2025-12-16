Sheinbaum y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora concretan acciones para empoderar a las mujeres

HERMOSILLO, Sonora.- Como parte de las acciones del Gobierno de México y el Gobierno de Sonora por garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora inauguraron un Centro Libre para las Mujeres, y celebraron el Primer Encuentro de Tejedoras de la Patria en la entidad.



El programa que integra la Red de Tejedoras de la Patria en la entidad, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, busca promover actividades comunitarias y el desarrollo de las mujeres, contando con información, capacitación, apoyo y acompañamiento institucional para fortalecer sus habilidades de liderazgo, crear vínculos solidarios y convertirse en agentes activas del cambio en sus entornos.



El mandatario sonorense destacó que esta Red de Tejedoras dará empoderamiento a las mujeres, construyendo una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia a través de la organización comunitaria y la promoción de sus derechos.



"Frente a esos retos me encontrarán invariablemente aliado a su lucha y causa sin regateo alguno, por el bien de las mujeres sonorenses y de la mujer mexicana, vamos para adelante todas juntas y todos juntos en este objetivo", subrayó el gobernador Durazo.



Por su parte, Citlalli Hernández Mora, Secretaria de las Mujeres indicó que a la fecha se han registrado más de 100 mil mujeres a nivel nacional como parte de esta Red Nacional de Tejedoras, cuya estrategia fomenta el acceso a derechos y justicia para todas.



"En esta batalla contra la desigualdad, contra la violencia hacia las mujeres, en esta lucha por un país de iguales, siempre es importante tener una red de apoyo. La idea es que estas redes, pensadas por la presidenta, es que vayan abrazando la causa de otras mujeres, articulándose como redes de apoyo de las mujeres", señaló.

Especial





El gobernador Durazo Montaño y la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México inauguraron también el Centro LIBRE para las Mujeres: el número 19 en su tipo en la entidad, y que requirió una inversión superior a los 21 millones de pesos, con servicios como asesoría psicológica, orientación jurídica y capacitación para que las mujeres aprendan un oficio y alcancen su autonomía económica.

Asimismo, se dieron a conocer los principales logros y avances alcanzados por el Gobierno de Sonora en favor de las mujeres, como el primer Centro Especializado de Capacitación con Enfoque de Género en Sonora; así como de programas estatales y federales, los cuales han permitido llevar servicios, atenciones y otros beneficios a gran parte de la entidad, particularmente en localidades donde no se tiene acceso a ellos de manera directa.



Estuvieron presentes autoridades federales y estatales, entre ellas la presidenta honoraria del DIF Sonora, María del Rocío Chávez Murillo; la secretaria de las Mujeres en Sonora, Sheila Hernández Alcaraz; y representantes de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México.