Estrategia de Durazo sostiene cero impunidad: asegurado “El Duque”, presunto líder de célula delictiva en Hermosillo

Hermosillo, Sonora; 17 de diciembre de 2025.- Como resultado de las acciones coordinadas que integran la estrategia de seguridad impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, la Mesa Estatal de Seguridad informó la detención de Carlos Hiram “N”, alias “El Duque”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en la entidad.

Los hechos ocurrieron en Hermosillo, donde elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realizaron el aseguramiento del individuo, quien portaba un arma de fuego calibre .45, así como un vehículo con placas sobrepuestas.

De acuerdo con la información oficial, el detenido cuenta con una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares y se encuentra vinculado a una célula criminal que operaba en la región.

Asimismo, se dio a conocer que, durante su detención, el hoy imputado ofreció la cantidad de dos millones de pesos con la intención de evadir la acción de la justicia.

La Mesa Estatal de Seguridad, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, refrenda diariamente su compromiso en el combate a la impunidad, bajo la consigna de que en Sonora el delito no se negocia.

