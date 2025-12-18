Gobernador Durazo impulsa el desarrollo integral de niñas y niños en condición vulnerable con apoyos y becas

- La convivencia decembrina incluyó regalos, compromisos de apoyo permanente y acciones para fortalecer su desarrollo integral.



Hermosillo, Sonora; 18 de diciembre de 2025.- Como parte de su compromiso con la niñez sonorense para fomentar su sano desarrollo y brindarles oportunidades, el gobernador Alfonso Durazo Montaño celebró las posadas navideñas de las niñas y niños del Internado Coronel J. Cruz Gálvez y del Hogar temporal Jineseki, de Sistema DIF Sonora, donde entregó juguetes, bicicletas y regalos.

En un encuentro fraterno y cercano con la niñez del internado y la casa hogar, el mandatario sonorense mencionó que el objetivo de estos espacios es brindarles a la oportunidad de construir una vida mejor, con esperanza y equidad.

“Me hace feliz su sonrisa, su cariño, su abrazo, y su aplauso. Feliz Navidad, muy buen año próximo y que todo vaya muy bien para cada una, cada uno de ustedes: felicidades”, subrayó.

El gobernador Alfonso Durazo mencionó que desde el Gobierno de Sonora se mantiene el firme compromiso por respaldar al Internado Coronel J. Cruz Gálvez, lo que se traduce en beneficio para las y los niños, como la construcción de un tejaban, mejoras en biblioteca, salones, cocina, y el comedor, en tanto que el siguiente año continuarán acciones de infraestructura en el plantel.

En Jineseki, el mandatario recorrió las instalaciones y aseguró que se apoyará en las necesidades urgentes del hogar temporal que ofrece servicio alimenticio, educativo, deportivo y recreativo a niñas, niños y adolescentes, a quienes se les otorgará una beca mensual a partir del próximo año.

Estuvieron presentes: Lizeth Teresita Vásquez Ochoa, directora del Sistema DIF Sonora; Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; la senadora Lorenia Valles Sampedro; la presidenta del Congreso del Estado, María Eduwiges Espinoza Tapia, así como representantes de patronatos y de ambos centros.