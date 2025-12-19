Avanza el Plan de Justicia Yaqui: Gobernador Durazo y titulares de INPI y SADER evalúan resultados en salud, agua y territorio

• El gobernador Alfonso Durazo Montaño y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, encabezaron una mesa de trabajo para analizar y constatar los avances del Plan de Justicia Yaqui en materia de salud, derechos del agua, territorio, el Acueducto Yaqui y la ampliación del Distrito de Riego 018, entre otros rubros estratégicos.

• El mandatario estatal refrendó su compromiso con las autoridades tradicionales de la etnia Yaqui para dar continuidad a las acciones que garantizan su bienestar, desarrollo social y autonomía.

Vícam Pueblo, Sonora; 19 de diciembre de 2025.- Con diálogo directo, coordinación institucional y resultados concretos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una mesa de trabajo de seguimiento al Plan de Justicia para el pueblo Yaqui, junto al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, y autoridades tradicionales, con el objetivo de revisar y constatar los avances alcanzados en el cumplimiento de este compromiso histórico del Estado mexicano.

Durante la reunión, en la que participaron representantes del Gobierno de México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Durazo destacó que se han destinado 18 mil 346 millones de pesos para la implementación integral del Plan de Justicia Yaqui, orientado a la restitución de tierras, el reconocimiento del derecho al agua, la atención a la salud, el fortalecimiento del desarrollo social y el respeto pleno a la autonomía del pueblo Yaqui.

“El pueblo Yaqui es parte fundamental de la identidad de Sonora. Como gobernador, refrendo mi compromiso de seguir avanzando, con respeto y resultados, en la reparación de las injusticias históricas que han enfrentado”, expresó el mandatario estatal.

Este encuentro, con la participación de Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), permitió realizar una revisión puntual de los avances y compromisos en temas prioritarios como el territorio, el acceso al agua, el Acueducto Yaqui, la ampliación del Distrito de Riego 018, la atención a la salud y el otorgamiento de becas educativas.

Por su parte, el titular de SADER, Julio Berdegué Sacristán, informó que el programa integral Cosechando Soberanía, uno de los ejes del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como objetivo fortalecer a las y los pequeños y medianos productores, incrementando el abasto nacional de alimentos de la canasta básica.

Asimismo, precisó que el registro para acceder al apoyo de 5 mil pesos por hectárea, hasta un máximo de 20 hectáreas por productor para la siembra de trigo o cártamo, permanecerá abierto hasta el 26 de diciembre, mientras que el registro de solicitudes correspondientes a ciclos anteriores cerrará el 31 de diciembre.

Con estas acciones, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrenda el compromiso del Gobierno de Sonora de saldar una deuda histórica con los pueblos originarios, mediante políticas públicas con enfoque de justicia, respeto y resultados.

A la reunión asistieron representantes de los ocho pueblos Yaquis: Tórim, Ráhum, Vícam, Pótam, Huirivis, Belém, Cócorit–Loma de Guamúchil y Loma de Bácum, así como funcionarias y funcionarios del Gobierno de México y del Gobierno del Estado.