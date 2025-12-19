Maru Campos cumple a los juarenses con entrega de la prolongación de avenida de Las Torres

La gobernadora Maru Campos encabezó en Ciudad Juárez la ceremonia inaugural de los trabajos de prolongación de la avenida de Las Torres, donde se hizo una inversión de 35 millones de pesos en beneficio de más de medio millón de habitantes.

El tramo conecta del bulevar Manuel Talamás Camandari a calle Yepómera, lo que reducirá tiempos de traslado y mejorará la movilidad en el suroriente de la ciudad.

Cuenta con tres carriles y permitirá un flujo diario aproximado de 42 mil vehículos, lo que impactará positivamente a estudiantes y docentes de instituciones educativas de la zona, así como a trabajadores de la industria maquiladora y de comercios del sector.

Durante el evento, la mandataria estatal afirmó que su Gobierno seguirá cumpliendo con hechos a la comunidad fronteriza, con obras que atiendan necesidades reales y generen beneficios duraderos.

“Hoy podemos mirarlos a los ojos y decirles que no necesitamos una eternidad para dar resultados, solo voluntad política y convicción para hacer justicia a las y los juarenses”, subrayó.

Maru Campos destacó que la obra fue financiada con recursos estatales provenientes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, gracias al pago de peaje de las y los usuarios de los cruces internacionales.

El director general del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Estado de Chihuahua, Rogelio Fernández, informó que los trabajos se realizaron en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

Explicó que la obra incluyó labores de pavimentación, pluviales, alumbrado, semaforización y señalización vial para garantizar una circulación segura y ordenada.

Al acto acudió además el cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Robin Busse; el cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León, así como el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, entre otros funcionarios de distintos niveles de Gobierno.