Gobernador Durazo destina presupuesto sin precedente de 4 mil mdp para obra pública en municipios

Con un presupuesto sin precedentes de 4 mil millones de pesos en materia de inversión pública en los últimos cinco años, el gobernador Alfonso Durazo Montaño refrendó su compromiso de llegar a cada rincón del estado con obras, gracias al respaldo presupuestal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el desarrollo de proyectos estratégicos en los 72 municipios de Sonora.

El mandatario estatal destacó que estos 4 mil millones de pesos para obra pública incluyen 502 acciones en todo el estado y cuyos objetivos están alineados a la política del Gobierno de México para el desarrollo sostenible y una distribución responsable de los recursos en sectores clave para el crecimiento integral de la entidad sonorense.

“El respaldo y apoyo presupuestal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido fundamental para el estado de Sonora, y con la coordinación de todas las instituciones de gobierno, se fortalece la planeación estratégica para priorizar obras en beneficio de las y los sonorenses, tales como infraestructura carretera, agua y alcantarillado, infraestructura social, educativa, turismo, salud, entre otros”, señaló el gobernador.

De las 502 acciones que se realizarán en los 72 municipios se encuentran: 121 millones de pesos para 15 obras en San Luis Río Colorado; 106 millones de pesos y 15 acciones para Puerto Peñasco; en Caborca se destinarán 100 millones de pesos en ocho obras; Ures 45 millones de pesos para 14 acciones; Hermosillo con una inversión de más de mil 400 millones de pesos y 92 acciones; Guaymas con 31 obras y 494 millones de pesos de inversión; en Empalme serán 14 acciones con 147 millones de pesos y para Cajeme 342 millones de pesos en 32 obras.

Nogales 122 millones de pesos en 22 acciones; Agua Prieta con ocho obras y 77 millones de pesos de inversión; Bavispe con cinco obras y 31 millones de pesos; Magdalena 65 millones de pesos de inversión y nueve acciones; Moctezuma 63 millones de pesos y seis acciones; Mazatán con seis obras y 62 millones de pesos; Etchojoa nueve acciones y 59 millones de pesos de inversión; Navojoa 106 millones de pesos y 22 acciones.

El gobernador Alfonso Durazo reiteró que este esfuerzo, junto al Gobierno de México, permitirá consolidar proyectos estratégicos que transformarán la infraestructura del estado y promoverán un desarrollo responsable y socialmente justo.