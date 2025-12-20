Gobernador Durazo, titular del INPI y autoridades tradicionales Seris consolidan avances del Plan de Justicia con nueva infraestructura educativa en Punta Chueca

• En el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Seri, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, inauguraron un comedor escolar y el Telebachillerato Comunitario en Punta Chueca.



• Acompañados por autoridades tradicionales del Pueblo Comca’ac, recorrieron las nuevas instalaciones y convivieron con la comunidad.



Punta Chueca, Sonora; 20 de diciembre de 2025.– Como parte de los compromisos establecidos en el Plan de Justicia para el Pueblo Seri, impulsado por el Gobierno de México y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró el Comedor Escolar de la Niñez Indígena “Hant An Icoohitim Socaaix” y las nuevas instalaciones del Telebachillerato Comunitario de Punta Chueca, con una inversión superior a los 42 millones de pesos.



Acompañado del director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, y de autoridades tradicionales del Pueblo Comca’ac, el mandatario estatal encabezó la develación de la placa conmemorativa, el corte de listón y un recorrido por la infraestructura educativa, que responde directamente a una solicitud histórica de la comunidad.



“El día de hoy, con la inauguración de estas instalaciones, damos un paso muy importante para atender en mejores condiciones a lo más valioso que tiene esta comunidad: su niñez y su juventud. Estas acciones son parte de un acto de justicia y de reconocimiento a los pueblos originarios”, destacó el gobernador Alfonso Durazo.



Por su parte, el gobernador tradicional del Pueblo Comca’ac en Punta Chueca, Jesús Félix Segovia, agradeció el acompañamiento permanente del Gobierno de Sonora y del Gobierno de México para concretar proyectos que fortalecen el bienestar y el desarrollo de la comunidad.



“La nación Comca’ac ha encontrado en usted a una persona que ha caminado junto a nuestro pueblo, que ha sabido articular grandes proyectos y llevar nuestras principales necesidades al gobierno federal”, expresó.



La construcción del Telebachillerato Comunitario de Punta Chueca, que beneficiará a 24 estudiantes, inició en abril de 2024 y concluyó en abril de 2025. El plantel cuenta con aulas equipadas, sistemas de aire acondicionado, cisterna e hidroneumático, lo que permitirá ofrecer condiciones dignas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Previamente, las clases se impartían en las instalaciones de la telesecundaria 260.



En el evento estuvieron presentes Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura; Dora Alicia Moreno Méndez, diputada federal, y Blanca Valenzuela, directora general de Cecyte Sonora.