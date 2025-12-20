Recibe Instituto Tamaulipeco para los Migrantes a más de 120 vehículos de la Caravana “Arroyo Seco”

Reynosa, Tamaulipas. – Durante la madrugada de este día, y en el marco del Programa Héroes Paisanos del Gobierno Federal, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) brindó acompañamiento y atención a la Caravana “Arroyo Seco”, la cual fue recibida en dos puntos estratégicos: Pharr, Texas, y el Puente Internacional Pharr, del lado mexicano, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El contingente estuvo conformado por aproximadamente 120 vehículos, procedentes de diversas regiones de los Estados Unidos, principalmente del estado de Texas. Las y los connacionales regresan a México durante esta temporada decembrina con el propósito de reencontrarse con sus familias, fortalecer los lazos con sus comunidades de origen y preservar en las nuevas generaciones el vínculo cultural y afectivo con nuestro país, reconociendo además su valiosa contribución al bienestar familiar y al desarrollo de Tamaulipas.

Desde las primeras horas, personal del ITM estuvo presente para recibir, escuchar y acompañar a las y los integrantes de la caravana, ofreciendo orientación clara sobre los trámites de ingreso al país, así como una atención cercana, sensible y respetuosa durante el cruce fronterizo, priorizando en todo momento el trato digno.

Al respecto, el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado señaló: “Para el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes es una prioridad acompañar a nuestras paisanas y paisanos en su regreso a casa, brindándoles información oportuna, orientación y un trato humano durante su tránsito por Tamaulipas. Su esfuerzo y su aporte al bienestar de sus familias y al desarrollo de nuestro estado merecen un retorno seguro, digno y con el respaldo de las instituciones, especialmente en estas fechas de reencuentro familiar”.

Indicó que estas acciones responden a la visión humanista del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, quien ha reiterado que las y los tamaulipecos que viven en el extranjero son una parte fundamental de nuestra sociedad, no solo por el profundo vínculo que mantienen con sus familias, sino también por el esfuerzo diario que se refleja en las remesas que fortalecen la economía de los hogares y de Tamaulipas.

Las y los integrantes de la Caravana “Arroyo Seco” tienen como principales destinos Tula, Tamaulipas, así como los estados de Querétaro e Hidalgo, entre otros. El Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, refrenda su compromiso de cuidar, orientar y acompañar a nuestras paisanas y paisanos, sumándose a los esfuerzos interinstitucionales para garantizar un regreso a México con tranquilidad, respeto y trato humano.