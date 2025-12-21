Gobernador Durazo fortalece el acceso a la salud con Clínicas Móviles en regiones con mayor necesidad

Las jornadas ofrecieron servicios de promoción de la salud, vacunación, detecciones de enfermedades, salud sexual y reproductiva, optometría, nutrición, salud mental, adicciones, salud dental y atención animal, consolidando un modelo preventivo e integral que fortalece la política pública en salud del estado.

Hermosillo, Sonora; 21 de diciembre de 2025.- Con el firme compromiso de garantizar el acceso a servicios médicos para todas y todos los sonorenses, sobre todo a las comunidades más alejadas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha impulsado el fortalecimiento de las Clínicas Móviles de Medicina Preventiva (CMMP), las cuales han llegado a los rincones más alejados de la entidad.

El mandatario estatal destacó que, desde enero de 2025 a la fecha, las Clínicas Móviles han llevado a cabo 172 Jornadas de Salud Colectiva en plazas públicas de localidades rurales, logrando 173 mil 889 atenciones brindadas a 24 mil 544 personas en 69 municipios de la entidad.

Este esfuerzo, dijo, ha permitido consolidar una cobertura estatal amplia, basada en la prevención y en el acercamiento directo a las familias.

Estos servicios incluyeron promoción de la salud, optometría, nutrición, vacunación universal, detección de enfermedades crónico-degenerativas, atención en salud sexual y reproductiva, control del niño sano, así como servicios de gerontología y trabajo social.

Además, como parte del enfoque comunitario promovido por el gobernador Durazo, las jornadas integraron intervenciones en salud mental y adicciones, así como atención en salud animal, servicios para enfermedades respiratorias y salud dental, fortaleciendo un abordaje integral y multidisciplinario.

El titular del Ejecutivo estatal resaltó que estas acciones permiten garantizar que las zonas rurales y de difícil acceso cuenten con servicios oportunos, gratuitos y enfocados en la prevención, eje central de la política pública de salud en Sonora.

Estas jornadas médicas han sido posible gracias al trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud Pública, los ayuntamientos y el personal operativo de las Clínicas Móviles, siguiendo la instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño de llevar atención médica de calidad, con un enfoque humano, equitativo y comunitario a cada rincón de Sonora.