Impulsa ITACE la reinserción social mediante capacitación a personas en los CEDES

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el compromiso de contribuir a su reinserción social, el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) imparte cursos para las Personas Privadas de la Libertad de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) en Tamaulipas.

Claudia Anaya Alvarado, directora general del ITACE, apuntó que estas capacitaciones son resultado del convenio de colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública y el Instituto, firmado a finales de 2023, lo que ha permitido impartir cursos y talleres en los CEDES de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Altamira, mediante el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT).

Indicó que entre los oficios o temas que se imparten en estas capacitaciones por parte de las y los docentes del ITACE se encuentran: barbería, idiomas, habilidades digitales, primeros auxilios, electricidad y belleza, entre otros.

“Este proyecto tan importante es una inversión mixta, es decir, el 60 por ciento de los recursos proviene del Gobierno Federal, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, mientras que el 40 por ciento restante es aportado por el Gobierno Estatal que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya”, enfatizó.

Resaltó que para tener una mayor cobertura y calidad en los cursos, se han invertido recursos en el fortalecimiento de la infraestructura educativa en el sistema de CEDES en la entidad, contando con nuevas aulas en los centros de Matamoros y Victoria.

Reiteró que esto ha sido posible gracias al compromiso de la Federación y el Estado, y es un reflejo palpable de que cuando hay voluntad para hacer equipo y hacer bien las cosas, se pueden obtener grandes resultados en beneficio de la sociedad.

Durante el 2023, en los CEDES en Tamaulipas, se impartieron 76 cursos, capacitando a mil 255 personas que obtuvieron su certificado en algunos de los oficios, y especialidades que se imparten, con una inversión de 375 mil 744 pesos.

Para el 2024 se alcanzó a mil 757 personas, mediante 197 cursos, con una inversión de 983 mil 856 pesos. Mientras que para este 2025 los beneficiarios llegaron a 3 mil 712, mediante 192 cursos con un incremento en la inversión de un millón 128 mil 842 pesos.