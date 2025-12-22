Brinda Tamaulipas un tránsito seguro a las y los paisanos a su paso por la entidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobierno de Tamaulipas está atento y trabaja de manera coordinada con instituciones federales para brindar seguridad, asistencia y la atención necesaria a las y los paisanos que cruzan por Tamaulipas en su regreso a sus lugares de origen, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al presidir, este lunes, los trabajos de la Mesa de Paz, en las instalaciones del C-3 de esta capital, el titular del Ejecutivo estatal supervisó también el trabajo que realizan diversas dependencias para recibir a los miles de turistas que arriban a nuestra entidad.

Acompañado por representantes de las Fuerzas Armadas, el mandatario tamaulipeco recibió la información de todo el despliegue operativo en los principales cruces fronterizos, así como el acompañamiento que realizan elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Estatal a las diferentes caravanas de paisanos que cruzan por las carreteras tamaulipecas, sin que hasta el momento se haya presentado algún incidente.

Américo Villarreal hizo un llamado a no bajar la guardia y mantener toda la atención necesaria para garantizar un tránsito seguro y en paz y que la estancia de las y los paisanos en Tamaulipas sea lo más placentera.