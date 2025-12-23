Durazo resuelve huelga de 18 años en Cananea y concreta la remediación del Río Sonora

Hermosillo, Sonora; 23 de diciembre de 2025.— Tras 18 años sin solución, el Gobierno de Sonora resolvió la huelga histórica de Cananea y concretó la remediación ambiental y social del Río Sonora, dos de los pendientes más prolongados del país que durante casi dos décadas permanecieron sin atención efectiva por falta de acuerdos y voluntad política.

Con el respaldo del Gobierno de México, el gobernador Alfonso Durazo Montaño concretó un acuerdo integral y definitivo que pone fin al conflicto laboral de Cananea, reconoce la lucha de las y los mineros, atiende a viudas y familias afectadas, y establece una solución estructural para la remediación del Río Sonora, afectado por el derrame que marcó a la región.

Acompañado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó el Plan Integral de Solución y Remediación del Río Sonora, que contempla una inversión histórica superior a los 2 mil 222 millones de pesos.

El plan incluye acciones de remediación ambiental, atención integral a la salud y justicia laboral, además de garantizar acceso al agua potable para miles de familias que por años permanecieron sin respuesta del Estado.

Entre las acciones prioritarias se encuentran la construcción del Hospital Regional de Ures, con 60 camas y 21 consultorios; un Centro de Atención a la Salud Renal; un laboratorio especializado en metales pesados y toxicología; así como la instalación de 16 plantas potabilizadoras, el equipamiento de un laboratorio regional de calidad del agua y tres estaciones de monitoreo permanente del Río Sonora.

El acuerdo reconoce la lucha histórica de las y los mineros de Cananea y responde al reclamo de justicia de las viudas y familias, resolviendo una deuda que durante 18 años afectó la estabilidad laboral, la salud y el tejido social de la región.

“Los conflictos no se administran, se resuelven cuando hay voluntad política”, afirmó el gobernador Durazo, al subrayar que el acuerdo representa un acto de justicia social, laboral y ambiental.

Desde la Secretaría de Gobernación se destacó que la solución responde a una instrucción directa de la presidenta de México para resolver de manera definitiva una deuda histórica que impactó por años la vida de las comunidades de Cananea y del Río Sonora.

Con este acuerdo, el Estado mexicano pone fin a 18 años de huelga, derrame y omisión institucional, marcando un punto de inflexión en la atención de procesos de remediación socioambiental y conflictos laborales de larga duración en el país.