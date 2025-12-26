Estrategia de seguridad del gobernador Durazo revierte más de 30 años de alza en homicidios

HERMOSILLO, Sonora (apro).- Bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, Sonora ha logrado la mayor reducción en décadas del 46.7% en el promedio diario de homicidios dolosos, consolidando un avance histórico en materia de seguridad pública y protección de la vida de las y los sonorenses.



De acuerdo con cifras oficiales del INEGI, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y CENAPI, esta disminución representa un punto de inflexión tras el periodo crítico registrado entre 2015 y 2021, cuando la entidad enfrentó el mayor incremento de violencia de las últimas décadas, con un alza acumulada del 241% en homicidios dolosos.



Este resultado permite revertir una tendencia de incrementos sostenidos que se mantuvo durante más de 30 años, y refleja el impacto de una estrategia integral de seguridad, sustentada en la coordinación permanente entre corporaciones estatales y federales, el uso de inteligencia operativa y una presencia territorial efectiva.



Durante el periodo 2021–2025, el Gobierno de Sonora consolidó de manera histórica las capacidades institucionales en materia de seguridad, a partir de una coordinación permanente y eficaz con las instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como del seguimiento diario y estratégico de las Mesas de Seguridad, encabezadas por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, lo que ha permitido fortalecer la gobernanza, la capacidad de respuesta y la toma de decisiones en favor de la protección de las familias sonorenses.



Dicha estrategia se ha robustecido con acciones como la profesionalización permanente de las y los policías, la mejora de equipamiento, como la incorporación de nuevas patrullas y tecnología, así como el incremento del estado de fuerza con la suma de nuevos elementos a las corporaciones estatales.



Este fortalecimiento permitió ampliar el estado de fuerza, mejorar la movilidad y optimizar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad, con un enfoque prioritario en las regiones que históricamente han concentrado los mayores índices delictivos, garantizando una actuación más oportuna, profesional y eficaz.



Ademas, el mandatario estatal añadió que, gracias a la coordinación que se ha dado entre corporaciones para fortalecer la seguridad en los municipios, entre enero y octubre de este año se registró una disminución del 20.8 por ciento en homicidios dolosos, respecto al mismo periodo del año anterior.



Con estos avances, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de seguir trabajando con firmeza para consolidar la paz, proteger a las familias y asegurar que la seguridad sea un derecho garantizado, no una excepción, avanzando hacia un estado más justo, seguro y en armonía social.

Especial



