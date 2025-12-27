Con Plan Sonora, Gobernador Durazo potencia crecimiento de exportaciones en sectores clave

Con este logro, Sonora reafirma su papel como motor del crecimiento económico nacional, pese a las condiciones internacionales, avanzando con paso firme hacia un desarrollo más competitivo, moderno e incluyente, bajo el liderazgo de un gobierno que apuesta por el potencial productivo del estado y su gente.

Hermosillo, Sonora; 27 de diciembre de 2025.- Como resultado de la estrategia económica sólida, implementada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, y el impulso del Plan Sonora para potenciar el crecimiento de los sectores productivos clave, el estado se mantiene, con el octavo lugar nacional, entre las entidades federativas que más exportaron durante el tercer trimestre de 2025.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el tercer trimestre de 2025, la entidad registró exportaciones por 6 mil 656.5 millones de dólares, cifra que refleja el dinamismo económico, aportando el 4.4 por ciento del total de esta actividad comercializadora en México.

El mandatario estatal destacó que gracias a las fortalezas del Plan Sonora, la entidad se consolida como referente en exportaciones mineras con un crecimiento del 9.5 por ciento; la industria química con 15 por ciento y la fabricación de equipo eléctrico y generación eléctrica con 14.26 por ciento.

Este resultado se deriva de las políticas públicas promovidas por el gobernador Durazo Montaño, orientadas a fortalecer la competitividad, atraer inversión, diversificar la economía y fortalecer a Sonora como un polo estratégico para el comercio internacional.

El motor principal de este crecimiento fue el subsector de fabricación de equipo de transporte, que alcanzó 2 mil 309.3 millones de dólares en exportaciones, confirmando el liderazgo de Sonora en la industria automotriz y de movilidad avanzada.

Seguido de la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros componentes electrónicos, con 993.7 millones de dólares, sector clave para la innovación y el desarrollo tecnológico del estado.

En tercer lugar se ubicó la minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas, con 796.1 millones de dólares, actividad estratégica que hoy avanza con una visión de mayor valor agregado y responsabilidad social.

El jefe del Ejecutivo estatal reconoció que estos logros no son casualidad, sino el resultado de un gobierno que trabaja con planeación, certeza jurídica y diálogo permanente con los sectores productivos, priorizando el bienestar de las familias sonorenses y la generación de empleos mejor remunerados.