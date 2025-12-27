Tamaulipas se ubica entre los estados con mayor crecimiento industrial del país

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La actividad industrial de Tamaulipas registró un crecimiento anual de 7.8% en agosto de 2025, ubicando al estado en el tercer lugar nacional, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) publicado por el INEGI.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó que este desempeño confirma la fortaleza del sector industrial tamaulipeco y refleja un entorno económico de confianza, inversión y acompañamiento a las empresas establecidas en el estado.

“La industria es uno de los pilares de nuestra economía. Este crecimiento es resultado del aumento en los pedidos manufactureros de los mercados internacionales, la expansión de empresas que ya operan en Tamaulipas y el inicio de nuevos proyectos de inversión”, afirmó la funcionaria.

De acuerdo con el reporte del INEGI, los sectores con mayor dinamismo fueron minería, con un crecimiento anual de 50.2%, y construcción, que registró un incremento de 18.2%, impulsando de manera significativa el desempeño general de la actividad industrial.

Cantú Deándar subrayó que uno de los ejes centrales de la política económica del gobernador Américo Villarreal Anaya es acompañar a la industria establecida en todas las regiones productivas del estado, fortaleciendo su competitividad y generando condiciones para su expansión.

En este contexto, señaló que parte importante de los proyectos de inversión confirmados en Tamaulipas están relacionados con la actividad industrial, particularmente en sectores estratégicos como automotriz, eléctrico-electrónico, químico-petroquímico, aeroespacial, logística, médico, semiconductores y alimentación.