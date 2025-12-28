Gobernador Durazo y Presidenta Sheinbaum fortalecen conectividad y desarrollo regional con Caminos Artesanales en comunidades indígenas

Siete tramos carreteros en cuatro municipios, con más de 23 kilómetros de longitud, mejoran la conectividad y el acceso a servicios básicos para más de cinco mil habitantes de la región sur de Sonora.

Hermosillo, Sonora; 28 de diciembre de 2025.– Con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y mejorar la movilidad en las comunidades indígenas de la entidad, el Gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó el avance en la construcción de caminos artesanales en distintos municipios del estado, en estrecha coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Clauda Sheinbaum, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Estos caminos, ubicados en la región del valle, comprenden la construcción de siete tramos carreteros ubicados en los municipios de Álamos, Etchojoa, Guaymas y Navojoa, sumando un total de 23.03 kilómetros y beneficiando de manera directa a más de cinco mil habitantes.

El mandatario estatal subrayó que los caminos artesanales forman parte de una visión de justicia social y territorial al atender comunidades históricamente rezagadas, lo que permitirá mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y facilitar el acceso a servicios esenciales como salud, educación y abasto.

Dicho proyecto contempla los tramos de Guajaray–Los Estrados y Aguaje de Chino–Mesa Colorada, en Álamos; Chirajobampo–Los Buayums, en Navojoa; diversos tramos en Guaymas que conectan comunidades como Huirivis, Rahum, Potam y Belén; así como Guaytana–Bayajorít, en Etchojoa, con longitudes que van desde los 0.9 hasta los 5 kilómetros.

El recurso de la obra se entrega directamente a la comunidad beneficiada para que sea la misma población la que ejecute el monto, lo que genera empleos directos e indirectos y dinamismo económico en sus regiones.

En municipios como Rosario, Bacanora, Sahuaripa, Ónavas, Soyopa, Yécora, Quiriego y Opodepe, los caminos fueron concluidos al 100 por ciento, mientras que en Arivechi y San Javier las obras continúan su proceso. Este modelo, impulsado por el gobernador Durazo, no solo mejora la movilidad, sino que fortalece el tejido comunitario y el arraigo territorial.

Además, como parte de los Planes de Justicia para los Pueblos Originarios, se desarrollan caminos artesanales con una inversión superior a los 350 millones de pesos para rehabilitar más de 40 kilómetros en comunidades Yaquis, Seri-Comca’ac, Mayo-Yoreme y Guarijío-Makurawe impulsados con enfoque de participación comunitaria y respeto a la identidad cultural.

Con estas obras, Sonora reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Federación para reducir brechas regionales, fortalecer el bienestar comunitario y generar beneficios para miles de familias, contribuyendo a un desarrollo más justo e incluyente para todas y todos.