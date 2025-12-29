Alcanza Tamaulipas 97.83% de cumplimiento nacional ante el Consejo de ArmonizaciÃ³n Contable

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El coordinador de Ã“rganos Internos de Control, Abel Emilio Acosta SÃ¡nchez, participÃ³ como representante de Norma AngÃ©lica Pedraza Melo, titular de la SecretarÃ­a AnticorrupciÃ³n y Buen Gobierno (SABG) en la tercera reuniÃ³n 2025 del Consejo de ArmonizaciÃ³n Contable del Estado de Tamaulipas. En este encuentro se presentaron los resultados de la EvaluaciÃ³n de ArmonizaciÃ³n Contable de Entidades Federativas y Municipios, destacando el desempeÃ±o del estado en el segundo periodo del aÃ±o.

Durante la sesiÃ³n se informÃ³ que Tamaulipas alcanzÃ³ un resultado nacional de 97.83%, lo que ubica al estado en un nivel de cumplimiento alto y dentro de los primeros cinco lugares del paÃ­s. Este logro refleja el compromiso de las instituciones pÃºblicas tamaulipecas con la correcta aplicaciÃ³n de las normas contables y la transparencia en el manejo de los recursos.

La SecretarÃ­a AnticorrupciÃ³n, como miembro activo del Consejo de ArmonizaciÃ³n Contable del Estado, impulsa entre los entes pÃºblicos el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de ArmonizaciÃ³n Contable. Con ello se busca garantizar que la informaciÃ³n financiera sea homogÃ©nea, clara y confiable, fortaleciendo la rendiciÃ³n de cuentas y la confianza ciudadana.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con la armonizaciÃ³n contable y la transparencia en la gestiÃ³n de las finanzas pÃºblicas, consolidando prÃ¡cticas administrativas que son prioridad en la administraciÃ³n del gobernador AmÃ©rico Villarreal Anaya y que contribuyen al buen gobierno y la construcciÃ³n de un estado mÃ¡s eficiente y responsable.