Gobernador Durazo mejora calidad de vida en la Sierra Alta con becas e infraestrutura

En una gira de trabajo por la regiÃ³n de la Sierra Alta, el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o encabezÃ³ la entrega de mÃ¡s de 600 becas, obras de infraestructura educativa y la inauguraciÃ³n del Centro Regulador de Urgencias MÃ©dicas (CRUM) de Moctezuma, en beneficio de la mejora en la calidad de vida de las y los habitantes de esta zona, con una inversiÃ³n cercana a los 25 millones de pesos.

El mandatario estatal, en un hecho histÃ³rico para la regiÃ³n de la Sierra Alta, acompaÃ±ado del presidente municipal de Moctezuma, Francisco Monge, el secretario de EducaciÃ³n Cultura, FroylÃ¡n GÃ¡mez Gamboa, y de Salud JosÃ© Luis AlomÃ­a Zegarra, reafirmÃ³ su compromiso con el desarrollo social, la educaciÃ³n y salud en la entidad, durante la puesta en operaciÃ³n del Centro Regulador de Urgencias MÃ©dicas (CRUM) en Moctezuma, con una inversiÃ³n de mÃ¡s de cinco millones 369 mil pesos.

El gobernador Durazo destacÃ³ que el CRUM ofrecerÃ¡ atenciÃ³n mÃ©dica prehospitalaria especializada las 24 horas, los siete dÃ­as de la semana, beneficiando directamente a mÃ¡s de 36 mil 831 habitantes de los municipios de Moctezuma, HuÃ¡sabas, Granados, Villa Hidalgo, BacadÃ©huachi, Divisaderos, Tepache, NÃ¡cori Chico, Huachinera, Bacerac, Bavispe, Cumpas y Nacozari de GarcÃ­a.

"Son cuatro ambulancias, pero lo importante es que vienen a cubrir un hueco enorme en materia de salud y asÃ­ con estos pasos vamos acercÃ¡ndonos cada dÃ­a a garantizar uno de los objetivos fundamentales en materia de bienestar, la mejor salud posible para nuestra comunidad. La salud para nosotros es un derecho. Y todos los servicios que van a recibir aquÃ­ en este Centro Regulador de Urgencias MÃ©dicas son gratuitos como en el resto de las instalaciones de salud del estado de Sonora", destacÃ³ el gobernador Durazo.

Este centro cuenta con dos ambulancias equipadas (soporte vital avanzado y bÃ¡sico); 14 paramÃ©dicos y tres administrativos; Ã¡rea de monitoreo y capacitaciÃ³n continua; asÃ­ como coordinaciÃ³n directa con hospitales de la regiÃ³n y el sistema estatal de emergencias 911.

Por otra parte, en el gimnasio de la Universidad de la Sierra, ante cientos de estudiantes, el mandatario estatal informÃ³ que, durante su administraciÃ³n se ha destinado una inversiÃ³n rÃ©cord en becas educativas de mÃ¡s de dos mil 600 millones de pesos en becas, beneficiando a 515 mil 223 estudiantes sonorenses.

Durante esta jornada, el gobernador Durazo beneficiÃ³ a 662 estudiantes de la Universidad de la Sierra con una beca Sonora de Oportunidades, cuya inversiÃ³n total fue de 6 millones 620 mil pesos.

AsÃ­ mismo, para impulsar el deporte, la salud y la preparaciÃ³n acadÃ©mica con tecnologÃ­a de Ãºltima generaciÃ³n de las y los estudiantes de la Universidad de la Sierra, el gobernador Durazo entregÃ³ la nueva Cancha de Futbol 7 y la renovaciÃ³n total del Centro de CÃ³mputo con una inversiÃ³n de 13 millones de pesos.