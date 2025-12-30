Gobernador Durazo supervisa avance del 80% de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes

Como parte del compromiso con el desarrollo regional y justicia territorial, avanza la modernizaciÃ³n de la carretera Bavispe- Nuevo Casas Grandes, obra estratÃ©gica que fue supervisada por el gobernador de Sonora Alfonso Durazo MontaÃ±o, la cual registra un progreso del 80 por ciento, con el respaldo del Gobierno de MÃ©xico que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el recorrido, el mandatario estatal supervisÃ³ el avance de los trabajos que representan una inversiÃ³n histÃ³rica de mil 859 millones de pesos para mejorar la conectividad de la regiÃ³n serrana y beneficiar de manera directa a mÃ¡s de 115 mil habitantes, mediante la reducciÃ³n de hasta 95 minutos en los tiempos de traslado, mayor seguridad vial, el impulso al turismo, el comercio y la actividad econÃ³mica en la regiÃ³n serrana.

El gobernador Durazo destacÃ³ que esta obra es clave para revertir el aislamiento histÃ³rico de las comunidades serranas, al facilitar el acceso a servicios, oportunidades productivas y una movilidad mÃ¡s segura y eficiente, fortaleciendo ademÃ¡s la integraciÃ³n regional entre Sonora y Chihuahua.

Actualmente, los trabajos avanzan de manera simultÃ¡nea en ambos tramos carreteros y en la construcciÃ³n de dos puentes, elementos fundamentales para consolidar esta vÃ­a de comunicaciÃ³n estratÃ©gica. Se contempla la intervenciÃ³n de 18.1 kilÃ³metros de carretera, asÃ­ como la edificaciÃ³n de dos puentes de 122 y 62 metros de longitud, respectivamente.

Para cumplir con los tiempos establecidos, se reforzaron las labores tÃ©cnicas mediante la ampliaciÃ³n de horarios y un mayor despliegue operativo en campo. Las acciones incluyen terracerÃ­as, excavaciones, instalaciÃ³n de obra hidrÃ¡ulica y drenaje, asÃ­ como la preparaciÃ³n de la base para pavimentaciÃ³n y el uso de materiales especializados que garantizan la durabilidad de la infraestructura.