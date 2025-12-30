Presenta Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, los pasos para acceder a informaciÃ³n pÃºblica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y rendiciÃ³n de cuentas, el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la SecretarÃ­a AnticorrupciÃ³n y Buen Gobierno mediante su titular, Norma AngÃ©lica Pedraza Melo, reafirma su compromiso de garantizar el derecho de la ciudadanÃ­a a acceder a la informaciÃ³n pÃºblica.

Por esta razÃ³n, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas (TPT) Ã³rgano desconcentrado de esta secretarÃ­a, pone a disposiciÃ³n de todo aquel interesado en acceder a la informaciÃ³n pÃºblica, los pasos a seguir para realizar una solicitud de informaciÃ³n:

Primero, determina el organismo pÃºblico estatal o municipal que consideres posea o resguarde la informaciÃ³n que necesitas; solicÃ­tala por escrito o mediante la Plataforma Nacional de Transparencia.

En segundo lugar verifica, una vez atendida tu solicitud, revisa que la respuesta haya sido emitida de manera completa y adecuada.

En caso de no estar conforme con la respuesta tienes la oportunidad de emitir un recurso de revisiÃ³n, este trÃ¡mite se realiza dentro de los 15 dÃ­as hÃ¡biles siguientes despuÃ©s de haber obtenido la respuesta mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el cual serÃ¡ atendido por Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, autoridad garante que asegura tu derecho a obtener informaciÃ³n pÃºblica.

Pedraza Melo, dijo que con estas acciones, la administraciÃ³n del gobernador AmÃ©rico Villarreal Anaya se suma a los esfuerzos nacionales establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaciÃ³n PÃºblica, asegurando que la ciudadanÃ­a cuente con mecanismos confiables para ejercer sus derechos.