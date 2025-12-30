Como resultado de la estrategia coordinada de la Mesa Estatal de Seguridad que encabeza el gobernador Alfonso Durazo MontaÃ±o, se logrÃ³ un importante golpe contra el trÃ¡fico de drogas en el municipio de Caborca, luego del aseguramiento de 400 kilogramos de cocaÃ­na y la detenciÃ³n de una persona.

En una acciÃ³n conjunta encabezada por la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica (FGR) y elementos de la 45 Zona Militar, se efectuÃ³ el aseguramiento de 400 kilogramos de cocaÃ­na, distribuidos en 400 paquetes, un tractocamiÃ³n marca Kenworth, color blanco, con dos remolques tipo caja refrigerada y la detenciÃ³n de Jared Antonio â€˜Nâ€™, quien fue puesto a disposiciÃ³n del Ministerio PÃºblico Federal.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal nÃºmero 2, tramo Caborca-Sonoyta, donde personal de seguridad detectÃ³ un tractocamiÃ³n con dos cajas refrigeradas que transportaba la droga oculta en 400 paquetes, camuflados en cajas de pescado congelado al alto vacÃ­o.

De acuerdo a la investigaciÃ³n, la droga tenÃ­a como ruta de traslado Chihuahua-Tijuana, siendo interceptada oportunamente gracias a las labores de inteligencia, vigilancia y coordinaciÃ³n interinstitucional.

El Gabinete de Seguridad, a travÃ©s de estas acciones, refrenda su compromiso con las y los sonorenses para continuar con firmeza la protecciÃ³n de la poblaciÃ³n, al retirar de circulaciÃ³n dosis de droga y armamento que vulneran la tranquilidad de las familias.