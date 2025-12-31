Impulsa Tamaulipas competitividad logística de América del Norte

Laredo, Texas.– Con el objetivo de fortalecer la competitividad logística y el comercio internacional de América del Norte, se llevó a cabo una reunión de Seguimiento para la Ampliación del Puente del Comercio Mundial (World Trade Bridge), con la participación de autoridades estatales y federales de México y Estados Unidos, representantes diplomáticos, así como organismos empresariales y del sector privado.

La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, subrayó que este proyecto es una prioridad del gobernador Américo Villarreal Anaya, porque representa desarrollo económico, mayor eficiencia logística, más oportunidades de inversión y mejores condiciones para el comercio que conecta a México con América del Norte.

“La ampliación del Puente III de Nuevo Laredo es un proyecto estratégico que refleja lo mejor de nuestra región: unidad, cooperación binacional y visión de futuro.”, afirmó.

La reunión convocada por COMCE Noreste Capítulo Laredo, que preside Eduardo A. Garza Robles contó además con la participación del congresista Henry Cuellar, el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda y el Mayor de Laredo, Víctor D. Treviño, junto a líderes y representantes de organismos empresariales de ambos lados de la frontera, y tuvo como objetivo central fue generar un espacio de análisis, coordinación y toma de decisiones que permita avanzar de manera eficiente en la ampliación del puente.

Durante la sesión, se revisaron los calendarios de ejecución de ambas partes, identificándose distintas temporalidades derivadas de los procesos internos de cada país.

Representantes del sector privado coincidieron en que la ampliación del World Trade Bridge es prioritaria e indispensable ante el crecimiento acelerado del comercio, que hoy supera la capacidad de la infraestructura actual. Señalaron que esta obra es clave para mantener el liderazgo logístico de la región, asegurando que el Puente de Comercio Mundial continúe siendo un nodo estratégico del comercio internacional y el principal cruce de carga de América Latina.