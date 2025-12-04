DIF Tamaulipas obtiene la evaluación más alta del país en el Índice de Desempeño 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, alcanzó la evaluación más alta a nivel nacional en el Índice de Desempeño 2025 de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC), implementada y evaluada por el Sistema DIF Nacional.

Este logro se enmarca en el Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, celebrado la semana pasada en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde Tamaulipas destacó como referente nacional por la operación de programas alimentarios y acciones comunitarias que generan un impacto positivo y directo en las familias del estado.

La distinción se confirmó tras darse a conocer los resultados del Índice de Desempeño 2025, en el que DIF Tamaulipas obtuvo una evaluación de 0.9218, (siendo 1.000 el puntaje máximo), equivalente al 92%, cifra que refleja el compromiso institucional por fortalecer los programas que integran dicha Estrategia.

A lo largo de los últimos años, DIF Tamaulipas ha mostrado un crecimiento sostenido en la calidad de sus procesos de planeación y operación, al pasar de 0.8292 en 2023 (83%) a 0.9218 en 2025 (92%), alcanzando el puntaje más alto reportado a nivel nacional.

El fortalecimiento de los programas alimentarios ha sido fundamental en este avance. Iniciativas como Desayunos Escolares, Voluntad de Ayudar a las Familias, En Contingencia, con Voluntad Hay Esperanza y Voluntad de Ayudar en los Primeros Mil Días, entre otros, garantizan acceso a una alimentación nutritiva para niñas, niños y población de atención prioritaria en los distintos municipios del estado.

Asimismo, las acciones impulsadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario han incidido directamente en mejorar la calidad de vida en comunidades rurales mediante la instalación de fotoceldas, baños secos y estufas ecológicas, tecnologías que fomentan bienestar, salud y ahorro en los hogares.

A lo anterior se suma el programa Lazos de Esperanza, operado por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), que brinda pañales y otros insumos a personas con discapacidad en los 43 municipios del estado, un acompañamiento que contribuye al cuidado digno y representa un apoyo significativo para las familias.

El resultado obtenido a nivel nacional reafirma la vocación social, el trabajo cercano y la visión humanista que distingue al DIF Tamaulipas, esfuerzo que día con día permite atender a quienes más lo necesitan y avanzar hacia un estado con mejores oportunidades para todas las familias.