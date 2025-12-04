Gobernador Durazo amplía la fuerza policial en 21 municipios con nuevas unidades y más elementos

En Sonora se consolida el fortalecimiento de la seguridad pública con la entrega de 67 patrullas a 21 municipios por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño, además de la certificación de 171 cadetes de las generaciones Bravo y Cobra, que egresaron de la Universidad de la Seguridad Pública (USP), para integrarse a las corporaciones encargadas de salvaguardas la tranquilidad de las y los sonorenses.

Acompañado del secretario de Seguridad Pública, Braulio Martínez Navarrete, el titular del Ejecutivo Estatal encabezó la entrega de 67 patrullas, de las cuales 52 se destinaron a los municipios de Agua Prieta, Bácum, Bavispe, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Nácori Chico, Nogales, Opodepe, Puerto Peñasco, Quiriego, San Luis Río Colorado, Santa Ana, y San Miguel de Horcasitas.

Así como 15 para la Policía Estatal de Seguridad Pública, con una inversión total de 71 millones 618 mil 158 pesos, de las cuales 44 se adquirieron a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), y las ocho restantes con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp) 2025.

“Cada nueva generación representa un incremento en el estado de fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública, que nos ayuda, obviamente, a ampliar proporcionalmente nuestra presencia a nivel de las comunidades”, indicó el gobernador.

El mandatario estatal añadió que, gracias a la coordinación que se ha dado entre corporaciones para fortalecer la seguridad en los municipios, se ha registrado entre enero y octubre de este año una disminución del 20.8 por ciento en homicidios dolosos, respecto al mismo periodo del año anterior.

En representación del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el secretario de Gobierno Adolfo Salazar Razo, presidió la ceremonia de graduación de 171 cadetes que se prepararon en Formación Inicial para Policía de Proximidad, a quienes se dirigió para reconocer, en nombre del mandatario estatal, el esfuerzo depositado durante su profesionalización y pedirles su compromiso para preservar la paz en las comunidades de la entidad.

De 2021 a la fecha, en la administración del gobernador Durazo, un total de mil 462 cadetes se han formado dentro de las filas de la Seguridad Pública y hoy son un ejemplo de constancia, disciplina y valores para servir y proteger a la población sonorense.